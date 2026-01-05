Με ένα γεωπολιτικό μήνυμα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο απόηχο της επιχείρησης για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, με την κατηγορία, μεταξύ άλλων, της ναρκοτρομοκρατίας.

Στην ανάρτηση του αμερικανικού ΥΠΕΞ δεσπόζει φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη φράση «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο»

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει: «Αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».