Στο επίκεντρο της μυστικής επιχείρησης των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, βρέθηκε μία από τις πιο επίλεκτες και απόρρητες ειδικές δυνάμεις στον κόσμο, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ.

Όπως μετέδωσαν οι New York Times και Wall Street Journal, επικαλούμενοι κυβερνητικές πηγές, η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αbsolute Resolve» πραγματοποιήθηκε νύχτα και περιλάμβανε αιφνιδιαστική έφοδο στο προεδρικό συγκρότημα στο Καράκας, με τη συμμετοχή ειδικών στρατιωτικών μονάδων και δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Αν και το Πεντάγωνο δεν επιβεβαίωσε επίσημα τη συμμετοχή της συγκεκριμένης μονάδας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η αποστολή εκτελέστηκε από «τους καλύτερα εκπαιδευμένους στρατιώτες στον κόσμο», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για εμπλοκή κορυφαίων ειδικών δυνάμεων.

Delta Force: Η πιο μυστική μονάδα ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ

Η Delta Force, γνωστή επισήμως ως 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (SFOD-D), αποτελεί μονάδα πρώτης γραμμής για αποστολές εξουδετέρωσης και σύλληψης στόχων υψηλής αξίας. Θεωρείται ισάξια μονάδων όπως η SEAL Team 6 και αναλαμβάνει τις πιο επικίνδυνες και απόρρητες αποστολές του αμερικανικού στρατού.

Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον συνταγματάρχη Τσάρλι Μπέκγουιθ και εδρεύει στο Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνας. Οι επιχειρησιακοί της εκπαιδεύονται σε μάχες κλειστών χώρων, ακριβείας σκοποβολή, απελευθέρωση ομήρων, κατεδαφίσεις και ταχεία διείσδυση και απεμπλοκή.

Η Delta Force έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο γνωστές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Το 1989 συμμετείχε στην εισβολή στον Παναμά, που οδήγησε στη σύλληψη του δικτάτορα Μανουέλ Νοριέγα, ενώ το 1993 διακρίθηκε στη Μάχη του Μογκαντίσου, γνωστή από την ταινία Black Hawk Down.

Δύο ελεύθεροι σκοπευτές της μονάδας τιμήθηκαν μεταθανάτια με το Μετάλλιο Τιμής για την αυτοθυσία τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση, γράφει το Business Insider.

Τον 21ο αιώνα, η Delta Force βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Συμμετείχε στις πρώτες επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, έπαιξε ρόλο στη σύλληψη του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003 και είχε εμπλοκή στην επιχείρηση εξουδετέρωσης του ηγέτη του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, το 2019.

Παρά τη φήμη και τις επιτυχίες της, η μονάδα παραμένει πιστή στο δόγμα των «σιωπηλών επαγγελματιών», με τα περισσότερα από τα κατορθώματά της να παραμένουν αυστηρά απόρρητα.