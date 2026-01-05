Σχέδιο διαφυγής στη Ρωσία φέρεται να σχεδιάζει ο Αλί Χαμενεΐ, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει νέες ταραχές και διαδηλώσεις, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ισραήλ εξετάζουν νέο γύρο χτυπημάτων.

Ο 86χρονος Ιρανός ηγέτης εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και σύμφωνα με πληροφορίες θα εγκαταλείψει τη χώρα, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας λιποτακτούν ή αρνούνται να εφαρμόσουν εντολές.

Πρώην στέλεχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών είπε στους The Times ότι ο Χαμενεΐ φοβάται μήπως έχει την τύχη του Άσαντ, οπότε και εξετάζει να ζητήσει βοήθεια από τον σύμμαχό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε περίπτωση που εγκαταλείψει την Τεχεράνη ο Χαμενεΐ, αναμένεται να τον συνοδεύσουν περίπου 20 άτομα, κυρίως συγγενείς του, όπως και ο γιος και πιθανός διάδοχός του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ιρανός ηγέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω οργανισμών που ελέγχονται από τον ίδιο, ενώ αρκετά μέλη του στενού του κύκλου έχουν συγγενείς που ζουν ήδη στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι στο Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη μαζικές διαδηλώσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξετάζουν από κοινού νέο γύρο χτυπημάτων κατά του θεοκρατικού κράτους.