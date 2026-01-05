Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις τελευταίες ημέρες την κατάσταση του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, μετά από έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν περί τραυματισμού του σε επίθεση μέσα στο προεδρικό παλάτι της Δαμασκού. Οι συριακές αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά τα σενάρια, την ώρα που αντικρουόμενες πληροφορίες από διπλωματικές και ανεξάρτητες πηγές τροφοδοτούν τη σύγχυση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι αναφορές περί στοχοποίησης ή τραυματισμού του προέδρου είναι «ψευδείς και παραπλανητικές». Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Νουρ αλ-Ντιν αλ-Μπάμπα, δήλωσε ότι οι φήμες συνοδεύτηκαν από κατασκευασμένες δηλώσεις που αποδόθηκαν ψευδώς σε κρατικούς φορείς, τονίζοντας πως «το υπουργείο διαψεύδει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς».

تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعدداً من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية.



نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، ونهيب بالمواطنين الكرام، وبجميع وسائل الإعلام،… — نور الدين البابا (@SyrianMoiSpokes) January 5, 2026

Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν από την περασμένη εβδομάδα, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες ανέφεραν ότι ο αλ-Σαράα τραυματίστηκε σε επίθεση.

Η έντονη σεναριολογία ενισχύθηκε από το γεγονός ότι ο Σύρος πρόεδρος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και περισσότερες από δέκα ημέρες, μετά την παρουσίασή του κατά την ανακοίνωση του νέου νομίσματος της χώρας.

Την ίδια στιγμή, δύο πηγές με γνώση των εξελίξεων δήλωσαν στο πρακτορείο AFP ότι πράγματι σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο προεδρικό παλάτι το βράδυ της 30ής Δεκεμβρίου. Διπλωμάτης χώρας που στηρίζει τις νέες συριακές αρχές, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τα αίτια ή τους στόχους.

Ανάλογη εικόνα μετέφερε και ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν περίπου 12 λεπτά και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ατόμων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό προκλήθηκε από εσωτερική διαμάχη εντός του παλατιού και δεν στόχευε τον ίδιο τον πρόεδρο.

Παράλληλα, διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυξημένες απειλές κατά του αλ-Σαράα. Το ισραηλινό ειδησεογραφικό site Walla μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτικές εκτιμήσεις, ότι το Ιράν και «άλλοι εχθρικοί παράγοντες» φέρονται να εξετάζουν σενάρια δολοφονίας του Σύρου προέδρου. Παρόμοιες αναφορές είχαν δει το φως της δημοσιότητας και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, τον Νοέμβριο του 2025 οι συριακές αρχές είχαν αποτρέψει δύο ξεχωριστά σχέδια του ISIS για τη δολοφονία του αλ-Σαράα. Επιπλέον, τουρκική εφημερίδα είχε υποστηρίξει ότι σε συνάντηση στο Νατζάφ συζητήθηκε φερόμενο ιρανικό σχέδιο αποσταθεροποίησης της συριακής κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δαμασκού, η παρατεταμένη απουσία του προέδρου από τη δημόσια ζωή και οι αντικρουόμενες πληροφορίες διατηρούν ζωντανό το ερώτημα για το τι πραγματικά συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες του προεδρικού παλατιού.

Η Hayat Tahrir al Sham (HTS) ξεκίνησε ως παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία μετά από μετονομασία της Jabhat al Nusra (Μέτωπο αλ Νούσρα), εν συνεχεία έγινε το βασικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στη χώρα, αφού ο επικεφαλής της, Αχμέντ αλ Σαράα (τότε χρησιμοποιούσε το παρωνύμιο Αμπού Μοχαμάντ αλ Τζολάνι) πήρε το χρίσμα από τον ηγέτη των τζιχαντιστών Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, μαζί με έναν σκασμό λεφτά και εν τέλει έχρισε εαυτόν θυρωρό για να μπορεί να εισέρχεται κατά το δοκούν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Τουρκία στη Συρία. Η ομάδα διέκοψε δημοσίως τους δεσμούς της με την Αλ Κάιντα πριν από χρόνια και προσπάθησε να χαρακτηριστεί ως πιο μετριοπαθής. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024, ο Τζολάνι μπήκε θριαμβευτικά στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, ως ο επικεφαλής διοικητής της υποστηριζόμενης από την Τουρκία ανταρτικής δύναμης του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA) που κυριαρχούνταν από την ομάδα του, Hayat Tahrir al Sham. Απροσδόκητη και γρήγορη, η νίκη του σηματοδότησε μια από τις πιο δραματικές στιγμές σε μια Μέση Ανατολή: Την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Φυσικό απότοκο, μετά από όσα έδωσε στην Τουρκία του Ερντογάν επί σειρά ετών, ήταν να τοποθετηθεί από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Χακάν Φιντάν, στο τιμόνι της Συρίας και να βαφτιστεί συνομιλητής της Δύσης.