Η Συρία προχωρά σε σημαντική αλλαγή στο νόμισμά της, αντικαθιστώντας τα τραπεζογραμμάτια που φέρουν το πρόσωπο του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και αφαιρώντας δύο μηδενικά από τη λίρα, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη σε μια οικονομία που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.

Από την 1η Ιανουαρίου, η κεντρική τράπεζα της Συρίας θα εκδώσει νέα τραπεζογραμμάτια με εικόνες συριακών φυτών όπως ελιές, τριαντάφυλλα και μουριές. Η παλιά λίρα, που οι Σύριοι συνέχισαν να χρησιμοποιούν μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, περιλάμβανε χαρτονομίσματα όπως το S£2.000 με το πρόσωπο του μακροχρόνιου ηγέτη. Στη νέα μορφή, μία μονάδα της λίρας θα ισοδυναμεί με 100 μονάδες του υπάρχοντος νομίσματος.

Οικονομικές επιπτώσεις και καθημερινή ζωή στη Συρία

Η λίρα της Συρίας έχει χάσει πάνω από 99% της αξίας της από το 2011 λόγω του εμφυλίου, των κυρώσεων και της διαφθοράς. Το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα σε κυκλοφορία, το S£5.000, αξίζει μόλις 0,40 δολάρια, αναγκάζοντας τους πολίτες να μεταφέρουν βαλίτσες γεμάτες με χαρτονομίσματα για καθημερινές αγορές.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η αναδιάρθρωση της λίρας θα διευκολύνει τις συναλλαγές και θα κάνει το νόμισμα πιο διαχειρίσιμο και αξιόπιστο για τους Σύριους που έχουν παρακολουθήσει την πτώση του την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, η αλλαγή θα απλοποιήσει τη λογιστική σε τράπεζες και επιχειρήσεις.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Abdulkader Husrieh, δήλωσε ότι η αλλαγή θα «αυξήσει τα επίπεδα εμπιστοσύνης εντός και εκτός χώρας», προσθέτοντας ότι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για οικονομική σταθερότητα. Ο πρόεδρος Ahmed al-Sharaa τόνισε, όμως, ότι η αλλαγή δεν θα ελέγξει τον πληθωρισμό, αλλά θα διευκολύνει τις καθημερινές συναλλαγές.

Συρία: Συμβολισμός και νέα εθνική ταυτότητα

Η νέα λίρα έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς απομακρύνεται από τα χαρτονομίσματα που συνδέονται με την εποχή Άσαντ, συμπεριλαμβανομένου του S£1.000 με το πρόσωπο του Hafez αλ-Άσαντ, πατέρα του Μπασάρ. Ο Sharaa επεσήμανε ότι η επιλογή συριακών φυτών στα νέα χαρτονομίσματα αντικατοπτρίζει την καθημερινή ζωή των πολιτών και τη γεωγραφική ποικιλία της χώρας, εκφράζοντας μια νέα εθνική ταυτότητα και αποστασιοποιούμενη από την «λατρεία προσώπων».

Η κυβέρνηση ελπίζει επίσης να ενισχύσει τη χρήση της λίρας έναντι του δολαρίου, καθώς μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ η χρήση ξένου νομίσματος αυξήθηκε λόγω της ανάγκης αποφυγής τεράστιων ποσών μετρητών.

Προκλήσεις και πολιτικές διαστάσεις

Η νέα κυβέρνηση του Sharaa, που ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2024, προσπαθεί να προσελκύσει δυτικούς υποστηρικτές με υποσχέσεις για δημοκρατικές διαδικασίες και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, αλλά η πρόοδος παραμένει αργή. Η αποτυχία του να σταματήσει τη σεχταριστική βία και να ενώσει τη χώρα έχει θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του.

Ο οικονομολόγος Samir Aita χαρακτήρισε την κίνηση «θέαμα», επισημαίνοντας ότι χωρίς ουσιαστικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις η αλλαγή χαρτονομισμάτων δεν θα λύσει τα βαθύτερα προβλήματα. Παρόλα αυτά, αν εφαρμοστεί σωστά, η αναδιάρθρωση μπορεί να δώσει στην κεντρική τράπεζα μεγαλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας χρήματος και μια βάση για την κατανόηση των διαθέσιμων μετρητών.