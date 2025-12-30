Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους δυνάμεις σκότωσαν ή έπιασαν αιχμαλώτους σχεδόν 25 μέλη του Ισλαμικού Κράτους από τότε που εξαπέλυσαν αντίποινα στη Συρία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία στις 19 Δεκεμβρίου σε αντίποινα για μια επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών.

«Η CENTCOM και εταίροι της σε όλη τη Συρία σκότωσαν τουλάχιστον επτά μέλη του ΙΚ και συνέλαβαν τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια 11 αποστολών που πραγματοποιήθηκαν από τις 20 έως τις 29 Δεκεμβρίου», ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι αποστολές κατέστρεψαν επίσης τέσσερις αποθήκες όπλων του ΙΚ, πρόσθεσε.

Στις 19 Δεκεμβρίου ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη Συρία. Οι επιδρομές έγιναν ως απάντηση στην επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δυο Αμερικανούς στρατιωτικούς και διερμηνέα στην Παλμύρα. Ο άνδρας που σκότωσε τους τρεις Αμερικανούς ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, ήταν ύποπτος ότι είχε «ακραίες ισλαμιστικές απόψεις», είχαν δηλώσει οι αρχές της Δαμασκού.