Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «για την προστασία των νέων και των ανηλίκων» με αφορμή την τραγωδία σε χώρο νυχτερινής διασκέδασης στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, κατέθεσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη.

Η κ. Μελέτη επισημαίνει ότι χιλιάδες νέοι Ευρωπαίοι μετακινούνται συνέχεια για συναυλίες, φεστιβάλ και παρευρίσκονται σε χώρους διασκέδασης, προσδοκώντας ένα ελάχιστο και αυτονόητο επίπεδο ασφάλειας, ανεξαρτήτως χώρας. Ωστόσο, «οι ελλιπείς έλεγχοι εξακρίβωσης της πραγματικής ηλικίας και η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους αυξάνουν δραματικά τους κινδύνους, ιδιαίτερα σε κρίσιμες καταστάσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα».

«Η ανάγκη για ασφαλείς χώρους για τους νέους συνάδει με τους στόχους της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία (2019–2027) και την προστασία των πολιτών της ΕΕ κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη μετακίνηση» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, και ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πώς προτίθεται, στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη Νεολαία, να ενισχύσει την ασφάλεια ανηλίκων και νέων σε χώρους πολιτισμού και νυχτερινής διασκέδασης», εάν σκοπεύει να προωθήσει, λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή διάσταση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ή κατευθυντήριες γραμμές για ελέγχους ηλικίας και πρόληψη κινδύνων και εάν προτίθεται να αξιοποιήσει ενωσιακά προγράμματα πολιτισμού και νεολαίας για την εκπαίδευση διοργανωτών και προσωπικού με στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων χώρων για τους νέους.