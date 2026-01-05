Οι Βρετανοί πολίτες κλήθηκαν σήμερα να φορούν καπέλα και παντόφλες μέσα στα σπίτια τους, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν κατά την επιστροφή τους στη δουλειά και στο σχολείο από τις αργίες της εορταστικής περιόδου.

Η χιονόπτωση είναι ιδιαίτερα έντονη και οι επικεφαλής των συνδικάτων κάλεσαν τις επιχειρήσεις να επιτρέψουν στους υπαλλήλους τους να εργαστούν από το σπίτι. Ορισμένα σχολεία έκλεισαν, ενώ οι δρόμοι παρέμειναν αδιάβατοι, καθώς τα οχήματα εγκαταλείφθηκαν και οι σιδηροδρομικές γραμμές μπλοκαρίστηκαν εν μέσω προειδοποιήσεων για χιονόπτωση έως και 30 εκατοστά.

Οι πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο John Lennon του Λίβερπουλ, αφού ο διάδρομος προσγείωσης αναγκάστηκε να κλείσει λόγω χιονιού και πάγου, με ακυρώσεις πτήσεων της easyJet και καθυστερήσεις σε δεκάδες άλλες πτήσεις. Η Loganair ακύρωσε ορισμένες πτήσεις στη Σκωτία, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπέλφαστ ανακοίνωσε ότι υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Η Eurostar ανακοίνωσε ότι τα τρένα από το Λονδίνο δεν μπορούσαν να φτάσουν στην Ολλανδία λόγω των καιρικών συνθηκών, με τους επιβάτες που ταξίδευαν προς το Ρότερνταμ ή το Άμστερνταμ να καλούνται να αναβάλουν το ταξίδι τους.

Οι θερμοκρασίες στο Λονδίνο αναμένεται να πέσουν στους -6 °C απόψε. Οι αρχές της χώρας εξέδωσαν σειρά προειδοποιήσεων για χιόνι και πάγο σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης συμβούλεψαν τους ηλικιωμένους και τα ευάλωτα άτομα να παραμείνουν ασφαλείς μέσα στο σπίτι τους, διατηρώντας τη θερμοκρασία του σπιτιού τουλάχιστον στους 18 °C, αλλά και να παραμένουν ενεργοί στο εσωτερικό του σπιτιού με ήπιες κινήσεις για να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος και να φορούν καπέλα, γάντια και ζεστά υποδήματα εσωτερικού χώρου, όπως παντόφλες.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων προέτρεψαν τους εργοδότες να επιτρέψουν στους υπαλλήλους τους να εργαστούν από το σπίτι λόγω της χιονόπτωσης, καθώς κανείς δεν πρέπει να «υποχρεώνεται να κάνει επικίνδυνες διαδρομές», ενώ εκπρόσωποί τους τόνισαν ότι οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να μεταβούν στην εργασία τους δεν πρέπει να τιμωρούνται.

Πολλοί Βρετανοί ανέφεραν επίσης ότι ο λέβητας τους σταμάτησε να λειτουργεί σήμερα το πρωί λόγω της παγωνιάς, αφού πάγωσε ο σωλήνας του λέβητα που βρίσκεται εκτός της κατοικίας. Εν τω μεταξύ, οι λογαριασμοί ενέργειας πολλών νοικοκυριών αυξήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου, με την αύξηση κατά 0,2% του ανώτατου ορίου τιμών ενέργειας να ισοδυναμεί με αύξηση περίπου 28 πενών το μήνα για το μέσο νοικοκυριό στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία.

Η υπηρεσία οδικής βοήθειας προειδοποίησε ότι 22 εκατομμύρια αυτοκίνητα αναμένεται να βγουν στους δρόμους, προβλέποντας ότι σήμερα θα είναι μία από τις χειρότερες ημέρες του έτους για βλάβες στους δρόμους. Οι άδειες μπαταρίες και τα ελαστικά αναμένεται να είναι οι συνήθεις λόγοι για κλήσεις βοήθειας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι το πολικό ψύχος θα προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και επέβαλε αρκετές προειδοποιήσεις για χιόνι στη Σκωτία, η οποία θα πληγεί περισσότερο από τον χιονιά.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, η ελάχιστη θερμοκρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν -10,9 °C στο Shap της Κάμπρια, η οποία ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής αυτό το χειμώνα στην Αγγλία. Στη Σκωτία η θερμοκρασία έπεσε στους -9 °C στο Tulloch Bridge, ενώ στην Ουαλία έπεσε στους -10 °C στο Sennybridge και στη Βόρεια Ιρλανδία στους -7 °C. Η περαιτέρω χιονόπτωση θα προστεθεί στο παχύ στρώμα που ήδη υπάρχει στο έδαφος στη Σκωτία, αφού χθες στο Tomintoul του Banffshire καταγράφηκαν 52 εκατοστά χιόνι, στο Durris του Aberdeenshire 31 εκατοστά και στο Loch Glascarnoch του Ross-shire 27 εκατοστά χιόνι.