Το πανεπιστημιακό συγκρότημα Sciences Po Saint-Germain στα προάστια του Παρισιού διαθέτει μαθήματα για την εκπαίδευση κατασκόπων της χώρας και, όπως θα περίμενε κανείς, που έχει δει κατασκοπευτικές ταινίες, οι καθηγητές του πανεπιστημίου δεν γνωρίζουν τα πραγματικά ονόματα πολλών σπουδαστών του προγράμματος.

«Σπάνια γνωρίζω το υπόβαθρο των πρακτόρων όταν τους στέλνουν στο πρόγραμμα, και αμφιβάλλω αν τα ονόματα που μου δίνονται είναι πραγματικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής, Ξαβιέ Κρετιέ.

Το πρόγραμμα ονομάζεται Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales, που μεταφράζεται ως «Δίπλωμα Πληροφοριών και Παγκόσμιων Απειλών».

Αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Académie du Renseignement, τον φορέα εκπαίδευσης των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών.

Η δημιουργία του προγράμματος ήρθε έπειτα από αίτημα των γαλλικών αρχών πριν από περίπου μία δεκαετία. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το 2015, η κυβέρνηση προχώρησε σε εκτεταμένη εκστρατεία προσλήψεων στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ζήτησε από το Sciences Po, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Γαλλίας, να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, τόσο για την εκπαίδευση υποψήφιων νέων πρακτόρων όσο και για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των ήδη εν ενεργεία στελεχών.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το δίπλωμα περιλαμβάνει 120 ώρες μαθημάτων, με τις διδακτικές ενότητες να κατανέμονται σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Για τους εξωτερικούς σπουδαστές – δηλαδή στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και επαγγελματίες που συμμετέχουν μέσω εταιρικών τοποθετήσεων – το κόστος ανέρχεται περίπου στα 5.000 ευρώ.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός απειλών, όπου κι αν αυτές εμφανίζονται, καθώς και η ανάλυση των τρόπων παρακολούθησης και αντιμετώπισής τους. Μεταξύ των βασικών θεματικών ενοτήτων περιλαμβάνονται η οικονομία του οργανωμένου εγκλήματος, ο ισλαμικός τζιχαντισμός, η συλλογή επιχειρηματικών πληροφοριών και η πολιτική βία.

Ο δημοσιογράφος του BBC, Chris Bockman, εξηγεί πως για να παρακολουθήσει ένα από τα μαθήματα και να μιλήσει με τους σπουδαστές, χρειάστηκε πρώτα να περάσει από έλεγχο των γαλλικών υπηρεσιών ασφαλείας.

🕵️‍♂️ Spies on Campus: Enrolling in the 'Spy School' of France 🇫🇷🎓



You heard it right! At Sciences Po Saint-Germain, where the walls could tell tales if they weren’t classified, budding spies and future CEOs sit side by side. With the students' real names a well-kept secret, Prof… — Yorkshire Lass (@eyup_io) January 5, 2026

Ένας από τους σπουδαστές με τους οποίους μίλησε ήταν ένας άνδρας γύρω στα 40, που συστήθηκε με το όνομα Ροζέ. Σε άψογα, κοφτά αγγλικά μού είπε ότι εργάζεται ως επενδυτικός τραπεζίτης.

«Παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χώρες της Δυτικής Αφρικής και παρακολούθησα το πρόγραμμα για να μπορώ να προσφέρω εκτιμήσεις κινδύνου στους πελάτες μου εκεί», δήλωσε.

Ο καθηγητής Κρετιέ, που διδάσκει πολιτική ριζοσπαστικοποίηση, σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί εντυπωσιακή διεύρυνση των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα περίπου 20.000 πράκτορες ανήκουν σε αυτό που αποκαλεί «τον εσωτερικό κύκλο».

Ωστόσο, επισημαίνει ότι το αντικείμενο δεν περιορίζεται μόνο στην τρομοκρατία. «Υπάρχουν οι δύο βασικές υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και η Tracfin, μια υπηρεσία πληροφοριών που ειδικεύεται στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος».

Εταιρική κατασκοπεία και ο ρόλος των γυναικών

Το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα για το δίπλωμα φαίνεται να αυξάνεται διαρκώς. Μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως από τον κλάδο της άμυνας και της αεροδιαστημικής, αλλά και γαλλικοί οίκοι πολυτελών ειδών, δείχνουν ολοένα μεγαλύτερη διάθεση να προσλάβουν αποφοίτους του προγράμματος, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχιζόμενες απειλές κυβερνοασφάλειας, κατασκοπείας αλλά και σαμποτάζ.

Σχεδόν οι μισοί σπουδαστές της τάξης είναι γυναίκες. Σύμφωνα με έναν από τους διδάσκοντες, τον Σεμπαστιέν-Ιβ Λοράν, ειδικό στην τεχνολογία της κατασκοπείας, πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη.

«Το ενδιαφέρον των γυναικών για τον χώρο των πληροφοριών είναι κάτι νέο», λέει. «Τις ελκύει η πεποίθηση ότι μέσα από αυτό μπορούν να συμβάλουν σε έναν καλύτερο κόσμο».

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν γαλλική υπηκοότητα, αν και γίνονται δεκτοί και ορισμένοι διπλοί υπήκοοι.

Παρότι όλοι οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες πράκτορες που συνάντησε ο δημοσιογράφος του BBC, ήταν γυμνασμένοι και σε καλή φυσική κατάσταση, ο καθηγητής Κρετιέ θέλει επίσης να καταρρίψει τον μύθο του Τζέιμς Μποντ.

«Ελάχιστοι θα βρεθούν στο πεδίο», εξηγεί. «Οι περισσότερες θέσεις στις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι σε γραφεία».