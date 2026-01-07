Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναζητά τον αντικαταστάτη του Ρούμπεν Αμορίμ που απολύθηκε και σύμφωνα με το Sky Sports η διοίκηση του κλαμπ έχει προσεγγίσει τρεις προπονητές μέχρι στιγμής.

Με την ομάδα στην 6η θέση και στο -3 από την 4η μετά το πέρας της 20ης αγωνιστικής της Premier League, οι διοικούντες αποφάσισαν να απολύσουν τον Πορτογάλο τεχνικό και το θέμα, πλέον, είναι ποιος θα τον διαδεχθεί.

Τα σενάρια που κυκλοφορούν είναι πολλά και σύμφωνα με το Sky Sports η διοίκηση της Γιουνάιτεντ έχει συζητήσει με τρεις προπονητές μέχρι στιγμής, αναφέροντας και τα ονόματα.

Πρόκειται για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ που είχε διατελέσει προπονητής των «κόκκινων διάβολων» στο παρελθόν, για τον Μάικλ Κάρικ και για τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, με την τελική απόφαση για το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής να μην έχει παρθεί ακόμη.

Προς το παρόν, στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία το βράδυ της Τετάρτης (7/1) αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπέρνλι, είναι ο Ντάρεν Φλέτσερ ως υπηρεσιακός τεχνικός.