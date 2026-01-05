Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ», σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών μετά το εντός έδρας ματς με τη Γουλβς. Παρά την πέμπτη θέση στη βαθμολογία, οι «κόκκινοι διάβολοι» βλέπουν αρκετές ομάδες πίσω τους να βρίσκονται σε μικρή απόσταση και με παιχνίδια λιγότερα.

Το νέο στραβοπάτημα είχε άμεσες συνέπειες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Ντάβιντ Ορστάιν για το Athletic, η διοίκηση αποφάσισε την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού Ρούμπεν Αμορίμ. Η είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), μετά από δηλώσεις του προπονητή που τόνιζαν ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και θα συνεχίσει το έργο του μέχρι να αποφασίσει η διοίκηση διαφορετικά.

«Ξέρω ότι το όνομά μου δεν είναι Κόντε, Τούχελ ή Μουρίνιο, αλλά είμαι ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα συνεχίσω να είμαι για τουλάχιστον για τους επόμενους 18 μήνες ή μέχρι να αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο να με απομακρύνει.

Δεν πρόκειται να παραιτηθώ. Θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι να έρθει κάποιος άλλος εδώ για να με αντικαταστήσει. Ήρθα εδώ για να είμαι ο προπονητής και κάθε τμήμα, οι σκάουτερς, ο αθλητικός διευθυντής, όλοι, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους» είχε τονίσει.

Ο Αμορίμ αποχωρεί μετά από 14 μήνες στην ομάδα, κατά τους οποίους κέρδισε μόλις 24 από τους 63 αγώνες, ποσοστό νικών 38,71%, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο στην ιστορία της Γιουνάιτεντ μετά τον Φρανκ Ο’Φάρελ το 1971 (37,04%). Σύμφωνα με το «Athletic», ο Πορτογάλος ενημερώθηκε για την απόφαση του συλλόγου και αποχώρησε αμέσως, ενώ ο πρώην παίκτης Ντάρεν Φλέτσερ αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την ομάδα.