Αύξησαν τα επιτόκια των δανείων οι τράπεζες τον Νοέμβριο διατηρώντας αμετάβλητα εκείνα των καταθέσεων με αποτέλεσμα το μεταξύ τους περιθώριο να διευρυνθεί.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,30%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,65%. Αποτέλεσμα ήταν το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να αυξηθεί στις 4,35 εκατοστιαίες μονάδες (4,35%) από 4,13% που ήταν τον προηγούμενο μήνα

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,08% από 0,10% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,67%.

Στο σκέλος των δανείων το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,66%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,14%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,40%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,50%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,86%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,76%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,16%, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,52%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,28%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,68%.