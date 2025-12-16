Η μητέρα της 16χρονης που είναι αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον 14χρονης σε σχολείο στην Κυψέλη λέει πως δεν είχε βοήθεια από πουθενά και πως όλα της ήρθαν ξαφνικά.

Όπως υποστήριξε, δεν γνώριζε τίποτα για την ύπαρξη μαχαιριού και δεν μπορεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε στην κατοχή της κόρης της, καθώς την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στη δουλειά. «Μου ήρθε ξαφνικό, δεν γνώριζα τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της 16χρονης μίλησε στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας μια κατάσταση που –όπως είπε– τη βρήκε εντελώς απροετοίμαστη.

Σύμφωνα με την ίδια, τα δύο κορίτσια είχαν κατά καιρούς εντάσεις, τις οποίες απέδωσε στην εφηβεία, λέγοντας πως «μια κάνουν παρέα, μια τσακώνονται». Περιέγραψε την κόρη της ως κλειστό χαρακτήρα, τονίζοντας ότι προσπαθούσε να τη συμβουλεύει να τελειώσει το σχολείο και να της μιλά ανοιχτά αν χρειάζεται βοήθεια.

Η μητέρα δήλωσε πως είχε επανειλημμένα αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη, τόσο μέσω του σχολείου όσο και μέσω δημόσιων δομών, χωρίς αποτέλεσμα. Όπως είπε, της ανέφεραν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος ψυχολόγος και ότι το παιδί «είναι μια χαρά», ενώ παράλληλα δεν κατάφερε να κλείσει ραντεβού με δημόσιο ψυχολόγο. «Δεν με πήραν ποτέ τηλέφωνο, δεν με βοήθησαν σε τίποτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις –καθώς εργάζεται συχνά σε περισσότερες από μία δουλειές– δεν της αφήνουν χρόνο.

Η ίδια τόνισε ότι η κόρη της δεν κυκλοφορούσε ιδιαίτερα και ότι η καθημερινότητά της περιοριζόταν σε «σχολείο–σπίτι», ωστόσο εξέφρασε την ανησυχία πως έχει παρασυρθεί από κακές παρέες. Όπως είπε, απευθύνθηκε και σε φορείς όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», χωρίς να λάβει ουσιαστική βοήθεια.

Αναφερόμενη στον πατέρα της 16χρονης, δήλωσε ότι οι επαφές τους είναι περιορισμένες και πως δεν προσφέρει οικονομική στήριξη. Όπως είπε, είναι συνταξιούχος αστυνομικός και επικαλείται οικονομικές δυσκολίες. «Εγώ τα προσέχω όλα, πληρώνω τους λογαριασμούς και τρέχω και δεν φτάνω», ανέφερε.

Η μητέρα υποστήριξε ότι φροντίζει τα παιδιά της και ότι δεν είχε ενδείξεις σοβαρού προβλήματος, λέγοντας πως δεν βρήκε κάτι ανησυχητικό στο δωμάτιο της κόρης της. Παράλληλα παραδέχθηκε ότι η κόρη της της λέει ψέματα και δεν της ανοίγεται, όμως τόνισε πως δεν θέλει να τη δει να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας. «Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να τη βγάλουμε εγκληματία», είπε.

Κλείνοντας, είπε ότι η κακή οικονομική κατάσταση της οικογένειας μπορεί να επηρέασε ψυχολογικά το παιδί. «Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά. Κι εγώ χρειάζομαι βοήθεια», κατέληξε.

Σημειώνεται πως ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της 16χρονης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για οπλοχρησία.

Η ανήλικη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη σε διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα όταν η κατηγορούμενη φέρεται να προσέγγισε την 14χρονη κατηγορώντας την ότι νωρίτερα την αποκάλεσε «πρεζάκι» και της επιτέθηκε με ένα στιλέτο τύπου πεταλούδα.

Η 14χρονη αντέδρασε, ενώ στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει παρελθόν παραβατικότητας. Μάλιστα, φέρεται πριν μερικούς μήνες να είχε τραυματίσει με μαχαίρι μια ανήλικη ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη καθώς σε έλεγχο στον δρόμο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.