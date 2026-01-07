Στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό έχει έρθει το όνομα του Γουέσλι Γκασόβα, με τα τουρκικά μέσα να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον 20χρονο εξτρέμ της Αλ Νασρ, παρότι η περίπτωσή του χαρακτηρίζεται οικονομικά απαιτητική.

Οι Πειραιώτες εξετάζουν την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης και, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Εκρέμ Κονούρ, συγκαταλέγονται μεταξύ των συλλόγων που παρακολουθούν στενά τον νεαρό Βραζιλιάνο. Μαζί με τον Ολυμπιακό, ενδιαφέρον έχουν δείξει επίσης η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Μπενφίκα και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Όπως αναφέρεται, οι πορτογαλικοί σύλλογοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 15 εκατ. ευρώ, ενώ η Μπολόνια είδε πρόταση 12+3 εκατ. ευρώ να απορρίπτεται. Υπενθυμίζεται ότι η Αλ Νασρ είχε επενδύσει 18 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 85% των δικαιωμάτων του παίκτη, ωστόσο εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει πώληση με ποσό άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Ο Γουέσλι μετρά έως τώρα 15 συμμετοχές, με απολογισμό τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το περασμένο καλοκαίρι είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ.