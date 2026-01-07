Σε δωρεά οργάνων προχώρησε η οικογένεια ενός 50χρονου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος, η οικογένειά του, με μεγαλοψυχία, πήρε τη γενναία απόφαση της δωρεάς των οργάνων του, την ύψιστη πράξη αλτρουισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα να συνεχιστεί η ζωή κάποιων συνανθρώπων μας.

Το thestival.gr έγραψε ότι αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση λήψης των οργάνων που κρίθηκαν κατάλληλα προς μεταμόσχευση ώστε ο θρήνος και η θλίψη να μετατραπούν σε ελπίδα και αισιοδοξία. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026. Ομάδα από το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Τορίνο έκανε τη λήψη της καρδιάς του 50χρονου. Παράλληλα, η χειρουργική ομάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αφαίρεση των νεφρών και του ήπατος. Τους κερατοειδείς του δότη έλαβε η ομάδα μεταμοσχεύσεων της Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Αποδέκτες της συγκινητικής ανθρωπιστικής πράξης είναι ήδη πολλοί συνάνθρωποί μας καθώς, με τη συνεργασία του ΕΟΜ και των ομάδων μεταμοσχεύσεων των νοσοκομείων, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες αξιοποίησης των μοσχευμάτων σε συμβατούς λήπτες. Ήδη η καρδιά και οι νεφροί του 50χρονου μεταμοσχεύθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι περίμεναν το αντίστοιχο μόσχευμα προσδοκώντας να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους. Τις επόμενες μέρες θα προγραμματιστούν και οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και ΑΧΕΠΑ.

“Η Διοίκηση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του 50χρονου. Παράλληλα, τη συγχαίρει για τη γενναιοδωρία και τον ανθρωπισμό της, καθώς την ώρα της μεγαλύτερης οδύνης με τη δωρεά οργάνων γεφύρωσε τη ζωή με τον θάνατο, μετατρέποντας την απώλεια σε ελπίδα και χαρίζοντας μια νέα ευκαιρία ζωής σε άλλους ανθρώπους. Επιπλέον, η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί όλες τις ιατρικές ομάδες που συμμετέχουν στη διαδικασία της δωρεάς, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Γραφείου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, θεωρώντας την ιδέα της δωρεάς μετά το τέλος της ζωής ως ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς, καλεί τους πολίτες να στηρίξουν την προσφορά ιστών και οργάνων, ώστε να αυξηθούν οι δότες στη χώρα μας”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου.