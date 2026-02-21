Συνεχίζεται η ενίσχυση των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής προειδοποίηση προς το Ιράν, την ώρα που το σενάριο ενός στοχευμένου στρατιωτικού πλήγματος παραμένει στο τραπέζι των επιλογών του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρει ανάρτηση του Clashreport στο Χ χθες (σ.σ. 21.02.2026), συνοδευόμενη από βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά μαχητικά F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή.

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026

Οι μετακινήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο στρατιωτικής αναδιάταξης της αμερικανικής αεροπορίας στην περιοχή.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι σημαντικός αριθμός αεροσκαφών F-35 και A-10, μαζί με αεροσκάφη ανεφοδιασμού, μεταφορικά και ειδικών επιχειρήσεων, έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας στην Ελλάδα.

Η βάση της Σούδας εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό σημείο για τις επιχειρησιακές ανάγκες των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ σήμερα Κυριακή αναμένεται να φτάσει στη Σούδα το αεροπλανοφόρο «Τζέρλαντ Φορντ», το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο των ΗΠΑ, με απώτερο σκοπό να μεταβεί τα Στενά του Ορμούζ, στις 26 Φεβρουαρίου.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ενισχύοντάς τις δυνάμεις τους στην περιοχή θα πιέσουν αποτελεσματικά το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, ούτως ώστε να το οδηγήσουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους αναφορικά με μία συμφωνία για τα πυρηνικά της Τεχεράνης.

Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε με δηλώσεις του στις 20 Φεβρουαρίου ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν.