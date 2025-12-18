Τοπικά μέσα ενημέρωσης της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας αναφέρουν ότι συνετρίβη το πρωί της Πέμπτης, στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville, ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna C550, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό ή αν υπάρχουν επιζώντες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού WBTV, το αεροσκάφος συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας γύρω στις 10:15 το πρωί, τοπική ώρα. Οι δραματικές εικόνες που μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε από τη συντριβή καθώς και φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι «ένα Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, γύρω στις 10:20 (τοπική ώρα, 17:20 στην Ελλάδα) της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου».