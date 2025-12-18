Ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή στο Μαϊάμι της Φλόριντα με αντιπροσώπους από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία με αντικείμενο συζήτησης τα επόμενα βήματα για τη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος, που λειτουργούν ως μεσολαβητές αλλά και ως εγγυητές της εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα – που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023 – ζήτησαν πρόσφατα να προχωρήσει η επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή η φάση περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από όλη την περιοχή, τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης.

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα παραμένει κρίσιμη.

Ο Τραμπ, ωστόσο, σε ομιλία του χθες Τετάρτη, είπε ότι εδραίωσε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή «για πρώτη φορά έπειτα από 3.000 χρόνια».

Η Τουρκία θα εκπροσωπηθεί στην αυριανή συνάντηση στο Μαϊάμι από τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σε ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι η χώρα του στέκεται «σταθερά στο πλευρό των Παλαιστινίων».