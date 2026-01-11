Έρχονται κι άλλες συναντήσεις

Το πρωτάθλημα άρχισε ξανά με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να παίρνουν εκτός έδρας νίκες, οι συζητήσεις όμως για το παρασκήνιο συνεχίζονται. Και θα συνεχιστούν και οι σχετικές συναντήσεις. Η μάζωξη που έγινε την Παρασκευή (9/) και στην οποία ανταποκρίθηκαν 28 Ενώσεις θα έχει και συνέχεια καθώς η απόφαση έχει παρθεί: Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τον Λανουά. Θα υπάρξουν κι άλλες συναντήσεις επομένως και ο αριθμός όσων θέλουν αλλαγή στην ΚΕΔ και στη συνέχεια και στην ΕΠΟ θα μεγαλώνει συνεχώς, καθώς είναι δεδομένο ότι τα πράγματα με τη διαιτησία δεν θα βελτιωθούν. Τα λάθη θα συνεχιστούν, αποτελέσματα θα αλλοιωθούν και όλα αυτά θα φέρουν πιο κοντά το τέλος του Λανουά.

Εκλογές σε 12 Ενώσεις

Σε ό,τι αφορά την ΕΠΟ και τις επικείμενες αλλαγές πάντως, μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι εκλογές που θα γίνουν εντός του 2026 σε διάφορες Ενώσεις. Για την ακρίβεια, είναι 12 οι Ενώσεις που θα στήσουν κάλπες μέσα στο έτος και τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν, για παράδειγμα, αυτές οι 12 Ενώσεις ψηφίσουν για αλλαγή, αν είναι όλες κόκκινης απόχρωσης, για παράδειγμα, τότε θα αρχίσει σταδιακά η αντίστροφη μέτρηση όχι μόνο για τον Λανουά αλλά και για τον Γκαγκάτση. Γενικά το 2026, όπως λένε άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις, θα δείξει πολλά για τις επόμενες εκλογές της ΕΠΟ.

Μπεσίκτας για Ντεσπόντοφ

Στον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν ασχολούνται με την ΚΕΔ, την ΕΠΟ και γενικά το παρασκήνιο, αλλά επικοινωνιακά… έχουν πάρει φωτιά μετά τη συνάντηση της Παρασκευής (9/1). Φυσικά και ασχολούνται, όπως ασχολούνται και με τα μεταγραφικά, έχοντας πλέον ως στόχο την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την ίδια ώρα πάντως στην Τουρκία υποστηρίζουν πως η Μπεσίκτας έχει κάνει πρόταση για τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος όμως δεν ψήνεται ιδιαίτερα. Αντιθέτως, θα ήταν πολύ θετικός, λένε οι Τούρκοι, στο ενδεχόμενο μεταγραφής σε ιταλική ομάδα, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι από εκεί. Στον ΠΑΟΚ, πάντως, δεν σκέφτονται ενδεχόμενο πώλησής του μέσα στη σεζόν.

Δεν πωλείται τώρα

Σενάρια για πώληση υπάρχουν και για παίκτη του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα για τον Μουζακίτη, τον οποίο θέλουν αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ότι θα πωληθεί κάποια στιγμή ο νεαρός διεθνής χαφ το ξέρουν όλοι, μιλάμε για παίκτη που μπορεί να φέρει πρόταση 40-50 εκατ. ευρώ. Ποια ελληνική ομάδα μπορεί να πει «όχι» σε τέτοιο ποσό; Το να πωληθεί όμως εντός του μήνα ή το να ζητήσει ο ίδιος τέτοιο πράγμα, όπως αναφέρουν διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν, μοιάζει απίθανο. Για το καλοκαίρι, είναι πιθανή η πώληση αν έρθει η κατάλληλη πρόταση. Κατά τη διάρκεια της σεζόν όμως ούτε ο παίκτης θα ζητούσε κάτι τέτοιο, ούτε ο Μεντιλίμπαρ θα συμφωνούσε.

Παναθηναϊκός για… Πίτερς

Στο μπάσκετ έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν… ιντριγκαδόρικες φήμες για το καλοκαίρι, όπως αυτή που θέλει τον Παναθηναϊκό να καλοβλέπει παίκτη του Ολυμπιακού. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια στα social media για τον Άλεκ Πίτερς, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στο τέλος της σεζόν. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για παίκτη που αρέσει πολύ στον Εργκίν Αταμάν ενώ είναι γνωστό ότι και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αρέσουν τέτοιες κινήσεις, το έδειξε και με την περίπτωση του Κώστα Σλούκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ντε και καλά ο Παναθηναϊκός θα κάνει κίνηση για τον Πίτερς, είναι όμως ένα σενάριο που δεν θα πρέπει και να αποκλειστεί.

Τρέλα για Σπανούλη

Το δρομολόγιο από τον ένα αιώνιο στον άλλον το έχει κάνει στο παρελθόν και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος πλέον εντυπωσιάζει και ως προπονητής, με αποτέλεσμα να έχει ήδη δεχθεί κρούσεις από κάποιες ομάδες. Η δουλειά του στη Μονακό είναι εξαιρετική, το βλέπουν όλοι, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πιο… βαριές φανέλες έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Το όνειρο του Σπανούλη βέβαια, ο μεγάλος του στόχος, είναι να κάτσει στον πάγκο του Ολυμπιακού και όλοι ξέρουν πως αυτό θα συμβεί αργά ή γρήγορα. Μέχρι να συμβεί πάντως, δεν αποκλείεται να μεσολαβήσει η θητεία του και σε κάποιον άλλο πάγκο, προς Ισπανία μεριά ενδεχομένως, έπειτα από αυτόν των Μονεγάσκων.