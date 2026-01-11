Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ως φερόμενα μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης στην Ιταλία μέσω της αεροπορικής οδού.

Σχετικά με την υπόθεση, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι οι τρεις αλλοδαπές, ηλικίας 29, 33 και 37 ετών, εντοπίστηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και αξιοποίησης πληροφοριών, λίγο πριν αναχωρήσουν αεροπορικώς για χώρα της Ιταλίας. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), επιμελώς κρυμμένα σε νάιλον συσκευασίες.

Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.