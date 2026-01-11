Η μεταγραφή του Κώστα Σλούκα συγκαταλέγεται πλέον σε αυτές που άλλαξαν την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, καθώς με τον διεθνή άσο ως ηγέτη του ο Παναθηναϊκός επέστρεψε μέσα σε έναν χρόνο στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μπορεί όμως το Τριφύλλι να πάρει φέτος το καλοκαίρι κι άλλον «δυσαρεστημένο» από το ΣΕΦ;

Ο Εργκίν Αταμάν θέλει έναν παίκτη από το ρόστερ του Ολυμπιακού και οι συνθήκες θα είναι ιδανικές το καλοκαίρι. Ο ρόλος του στο φετινό ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα και η υπόθεση Σλούκας Νο2!

Διαβάστε στο Sportdog.gr