Κλειστά θα είναι αύριο, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, τα σχολεία στη Φλώρινα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονόπτωση.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου Φλώρινας, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρινας πραγματοποιείται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών.

Η έντονη χιονόπτωση που σημειώθηκε και στα ορεινά κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας δημιούργησε, παράλληλα, τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, με τις πίστες να ανοίγουν για τους φίλους των χειμερινών σπορ.