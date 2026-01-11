Αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω παγετού διεξάγεται η κυκλοφορία οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται για τα σημεία:

Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαμαρίνας, από το 32ο χλμ. έως το 54ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 32ο χλμ. έως το 45ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Περιβολίου και Αβδέλλας, από το 24ο χλμ. έως το 45ο χλμ. και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου

Στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

Στην Εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακό σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 6ο χλμ. έως το 52ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Αετού- Νυμφαίου, από το 1ο χλμ. έως το 9ο χλμ.

Στο ορεινό και επαρχιακό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Φλώρινας.

Παράλληλα, έπειτα από απόφαση των διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, ανακοινώνεται ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Υποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων με αλυσίδες και στη Χαλκιδική

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Όπως διευκρινίζεται, ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.