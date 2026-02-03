Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (4/2) τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας σε εξ αναβολής αγώνα για τη Stoiximan Super League και θα έχει για ακόμη μία φορά τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών του.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στο -2 από την ΑΕΚ μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας και τώρα έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στην κορυφή, καθώς ήρθε η ώρα για το εξ αναβολής παιχνίδι με την ομάδα της Αρκαδίας.

Πρόκειται για εκτός έδρας ματς, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όμως θα νιώθει ότι παίζει… εντός, καθώς στις εξέδρες θα βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 οπαδοί της, οι οποίοι θα μετατρέψουν το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» σε… «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του ο Ολυμπιακός για τον αγώνα της Τετάρτης (4/2) εξαντλήθηκαν και ο Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες του θα έχουν στο πλευρό τους τον… 12ο παίκτη, ο οποίος περιμένει τη νίκη που θα σημάνει και ανακατάληψη της κορυφής της βαθμολογίας.