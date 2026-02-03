Υπεγράφη τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, η σύμβαση για την ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο φοιτητικής μέριμνας και κοινωνικών υποδομών, συνολικής αξίας 18,6 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Άννας Ροκοφύλλου, και της ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της ΜΕΤΚΑ , κ. Ευάγγελο Χρυσάφη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΕΜΚΑ, κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, παρουσία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου διενήργησε τη διαγωνιστική διαδικασία, με αναθέτουσα αρχή το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης).

Η ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, συνολικής επιφάνειας 10.271,20 τ.μ., αναμένεται να βελτιώσει ριζικά τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φοιτητική μέριμνα και το κοινωνικό αποτύπωμα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τους διαμένοντες φοιτητές σε μια από τις μεγαλύτερες Εστίες της χώρας, αλλά και ημέρα υπερηφάνειας και χαράς για όλους εμάς στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ που βλέπουμε να υλοποιείται ένα εμβληματικό έργο. Από τότε που αναλάβαμε την διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είχαμε θέσει ως στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών σε όλες τις εστίες αρμοδιότητάς μας.

Παρά τα θεσμικά κενά, καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα γραφειοκρατικά προβλήματα και μέσα σε χρόνο-ρεκόρ να υπογράψουμε τη σύμβαση. Ακριβώς ένα χρόνο πριν, ανακοινώναμε με τον τότε υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη το έργο για την ριζική ανακαίνιση της ΦΕΑ. Δρομολογήσαμε άμεσα τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τον περασμένο Ιούλιο υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου και φτάσαμε στην υπογραφή της σύμβασης μέσα σε λιγότερο από 5 μήνες!

Έτσι, σήμερα μπαίνει μπροστά το έργο που συζητούνταν επί πολλά χρόνια, αλλά τώρα, επιτέλους, γίνεται πράξη. Σε μια περίοδο που το στεγαστικό πρόβλημα και ιδιαίτερα το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο κοινωνικό θέμα, υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση και να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, που αναζητούν χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις, για τη στέγαση των παιδιών που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια.

Ως Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ διεκδικήσαμε από την Κυβέρνηση τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης και η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα του το ζήτημα της αναβάθμισης της φοιτητικής στέγασης. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Την προηγούμενη αλλά και τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τη Σοφία Ζαχαράκη, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση της παρέμβασης και φυσικά την διοίκηση του Υπερταμείου και τον κ. Σταμπουλίδη, που έτρεξε τις διαδικασίες και τον κ. Χρυσάφη αλλά και όλη την διοίκηση της ΕΛΕΜΚΑ του ομίλου Metlen, για την άμεση ανταπόκριση στην ανάληψη της ευθύνης γι’ αυτό το σημαντικό έργο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών είναι μια από τις πολλές παρεμβάσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, για την αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών, με στόχο την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της βελτίωσης των υποδομών της δημόσιας εκπαίδευσης. Προχωράμε με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων και όραμα για στήριξη του πιο πολύτιμου κεφαλαίου της χώρας μας, τη νέα γενιά».

Ο Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Χρυσάφης Ευάγγελος, δήλωσε: «Με μεγάλη υπερηφάνεια υπογράψαμε μία σύμβαση που αφορά ένα έργο υποδομής για την παιδεία. Ασφαλείς χώροι, που εγγυώνται ποιοτική διαβίωση για τους φοιτητές και τους επιτρέπουν να είναι απερίσπαστοι από άλλα προβλήματα, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τα νέα παιδιά και την ελληνική κοινωνία του αύριο. Ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα τέτοιο έργο αναλάβαμε την ευθύνη να το υλοποιήσουμε, ώστε και εμείς, ως ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και ως METLEN, να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στην προσπάθεια αναβάθμισης της παιδείας.»

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Η υπογραφή της σημερινής σύμβασης για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών σηματοδοτεί τη μετάβαση ενός κρίσιμου έργου κοινωνικής υποδομής σε τροχιά υλοποίησης. Η ανάδειξη της ΕΛΕΜΚΑ ως αναδόχου για την υλοποίηση του έργου διασφαλίζει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και τεχνικής εμπειρίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωσή του. Το Υπερταμείο, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία σε χρόνο ρεκόρ, μόλις έξι μηνών, αποδεικνύοντας ότι ο σωστός σχεδιασμός, η θεσμική συνεργασία και η τεχνική επάρκεια μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση σύνθετων δημόσιων έργων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».