Το ζήτημα που ξεκίνησε από τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στην ελληνική τηλεόραση, με τη Φαίη Σκορδά να τοποθετείται σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, με έναν τρόπο που ξεφεύγει από τη στενή κριτική των λεγομένων του δημοσιογράφου. Η παρουσιάστρια του Buongiorno εστίασε στην «υπερβολή» της αναπαραγωγής, αφήνοντας να εννοηθεί πως πίσω από την έντονη κριτική κρύβεται μια δόση επαγγελματικού φθόνου.

«Υπάρχει μια ζήλια στην τηλεόραση»

Η Σκορδά αναρωτήθηκε ανοιχτά αν η επίθεση που δέχθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα της είχε ως πραγματικό κίνητρο την ευαισθησία ή την υψηλή τηλεθέαση που σημειώνει η εκπομπή τους εδώ και χρόνια.

«Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι τώρα και εκ του πονηρού… Κάποιος θέλει να την πει τώρα στο Happy Day που 100 χρόνια κάνει επιτυχία; Δεν μου αρέσουν ούτε οι δηλώσεις του Παπανώτα οι συγκεκριμένες, αλλά ούτε και… Δηλαδή, βρήκαμε τώρα το Happy Day που τους έχει πάρει τα… όλους, 100 χρόνια, για να πούμε την άποψή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η κριτική είναι θεμιτή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να ξεπέρασε το μέτρο. «Όλοι στην τηλεόραση, δεν θέλω να λέω οι άλλοι, λίγο μια ζήλια υπάρχει. Σήμερα, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές ασχολιόντουσαν με αυτό το θέμα», συμπλήρωσε, καλώντας όσους ασκούν δριμεία κριτική να αναλογιστούν τη δική τους πορεία μπροστά στις κάμερες.

Η υπεράσπιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και το «πλυντήριο»

Η παρουσιάστρια δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τις δηλώσεις του Παπανώτα ως «λάθος και προσβλητικές» για τις γυναίκες, ωστόσο στάθηκε στο πλευρό της Σταματίνας Τσιμτσιλή, τονίζοντας πως είναι άδικο να κατηγορείται για έλλειψη σεβασμού προς το γυναικείο φύλο μια γυναίκα με τη δική της διαδρομή.

«Αν είναι έτσι, να πούμε ότι η Σταματίνα είναι μια γυναίκα που έχει τρία παιδιά, τρέχει από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τη νύχτα, είναι δυνατόν να θεωρεί τις γυναίκες και τον εαυτό της ότι είναι για να καθαρίζει το σπίτι ή για να ικανοποιεί σεξουαλικά κάποιον; Όχι προφανώς!», υπογράμμισε η Φαίη Σκορδά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Σκορδά έριξε τα βέλη της σε όσους εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό για να βελτιώσουν τη δική τους δημόσια εικόνα. «Το να κατηγορείς κάποιον για να κάνεις πλυντήριο στον εαυτό σου, γιατί όλοι μετά είχαν άποψη, εγώ αυτό τηλεοπτικά λέω ότι είμαι αντίθετη», κατέληξε, βάζοντας στο στόχαστρο την υποκρισία που, κατά την άποψή της, επικράτησε στις lifestyle αναλύσεις των τελευταίων ημερών.