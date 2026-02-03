Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι ξανά στο νοσοκομείο, για τρίτη φορά από την αρχή του έτους, με τα προβλήματα να είναι πιο σοβαρά από ό,τι είχαν αρχικά εκτιμηθεί και υπάρχουν σκέψεις ακόμη και για αντικατάστασή του στην εθνική Ρουμανίας.

Ο 80χρονος προπονητής, πατέρας του Ραζβάν που είναι στον ΠΑΟΚ, είχε πάρει εξιτήριο την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη νοσηλεία του λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε μια περίπλοκη περίπτωση δυσκοιλιότητας.

Τώρα, όμως, μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο, με τον ρουμανικό Τύπο να αναφέρει πως ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν πως «η κατάστασή του είναι σοβαρή και παρακολουθείται συνεχώς». Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν, φαίνεται όμως ότι δεν ήταν ένα απλό κρυολόγημα, όπως είχε ειπωθεί αρχικά.

Ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής της εθνικής Ρουμανίας από το καλοκαίρι του 2024 και στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να δουν αν θα προχωρήσουν ή όχι στην αντικατάστασή του.

Η Ρουμανία θα πάρει μέρος στα play off για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, αντιμετωπίζοντας στις 26 Μαρτίου την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη και αν νικήσει θα αναμετρηθεί στις 31 Μαρτίου με Σλοβακία ή Κόσοβο.