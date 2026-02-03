Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να σημειώνει νέα υψηλά 16 και πλέον ετών, εν μέσω υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Υπεραπέδωσαν οι τραπεζικές μετοχές και oι τίτλοι της Motor Oil, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.370,13 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,00%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίασης της 4ης Δεκεμβρίου 2009 (2.383,62 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.379,56 μονάδες (+1,40%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 436,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 66.391.555 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πτώση σε ποσοστό 0,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+3,17%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,14%), της Κύπρου (+2,75%), της Viohalco (+2,51%), της Εθνικής (+2,44%), της Alpha Bank (+2,33%) και της Πειραιώς (+216%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-1,47%), της ΕΥΔΑΠ (-1,12%), του ΟΛΠ (-0,76%)

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 22.615.005 και 16.992.693 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 99,65 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 71,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 47 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.