Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε χωριό στην Ελλάδα για τη σύλληψη του 54χρονου Έλληνα που κατηγορείται ότι μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν σαμποτάζ σε πλοία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με την Bild, πέρα από τη δολιοφθορά στην κορβέτα «Emden» (και σε άλλα πλοία), έγινε και στο πολεμικό πλοίο «Κολωνία», το οποίο παραλίγο να τυλιχτεί στις φλόγες.

Το γερμανικό δημοσίευμα έγραψε ότι είχαν τρυπηθεί οι σωληνώσεις παροχής φρέσκου νερού, είχαν αφαιρεθεί καπάκια δεξαμενών καυσίμων και είχαν απενεργοποιηθεί διακόπτες ασφαλείας των ηλεκτρονικών συστημάτων του.

Έτσι, η υπερσύγχρονη κορβέτα «Κολωνία» έμεινε χωρίς ρεύμα και υπήρξε προειδοποίηση για κίνδυνο πυρκαγιάς. Τότε, ένας υπάλληλος ανακάλυψε τυχαία τον καπνό και απέτρεψε τα χειρότερα.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία συνεργασίας για την ποινική δικαιοσύνη, Eurojust, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, σημείωσε:

«Η συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών αρχών, υπό τον συντονισμό της Eurojust, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα δολιοφθοράς κατά γερμανικού αμυντικού εξοπλισμού. Η σύλληψη των υπόπτων, ενός Ρουμάνου και ενός Έλληνα υπηκόου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, φέρονται να αποπειράθηκαν να διαπράξουν πράξεις δολιοφθοράς το 2025. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ρίψη περισσότερων από 20 κιλών λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρων πλοίων του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, η διάτρηση αγωγών παροχής πόσιμου νερού, η αφαίρεση ταπών από δεξαμενές καυσίμων, καθώς και η απενεργοποίηση ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας.

Εάν οι ενέργειες αυτές δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα πλοία και να καθυστερήσουν τον απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Χάρη στον συντονισμό της Eurojust, οι γερμανικές, ελληνικές και ρουμανικές αρχές συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της σημερινής ημέρας επιχειρήσεων, η οποία οδήγησε στη σύλληψη ενός υπόπτου στην Ελλάδα και ενός ακόμη στη Γερμανία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των υπόπτων στη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Οι έρευνες για τις απόπειρες δολιοφθοράς συνεχίζονται.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες αρχές:

Γερμανία:

Εισαγγελία Αμβούργου· Κρατική Αστυνομική Υπηρεσία Αμβούργου

Ελλάδα:

Εισαγγελία Εφετών Θράκης· Ανακριτής Κομοτηνής· Τμήμα Ασφάλειας και Δίωξης Εγκλημάτων Κομοτηνής

Ρουμανία:

Εισαγγελία του Ανωτάτου Ακυρωτικού και Δικαστικού Συμβουλίου

Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας – Κεντρική Υπηρεσία

Τμήμα Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας και Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Μονάδα Οργανωμένου Εγκλήματος Κονστάντζας

Ρουμανική Αστυνομία».