Η γερμανική ασφάλεια πέρασε χειροπέδες σε έναν Έλληνα και έναν Ρουμάνο, που κατηγορούνται για σαμποτάζ σε κορβέτες του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, οι δύο άνδρες ήταν εργάτες στο λιμάνι του Αμβούργου και φέρεται να «πείραζαν» πλοία που βρίσκονταν στα ναυπηγεία για επισκευές.

Ο 54χρονος Έλληνας και ο 37χρονος Ρουμάνος φέρεται να έριξαν πάνω από 20 κιλά χαλίκι στον κινητήρα ενός πλοίου, να έσπασαν τις σωληνώσεις παροχής φρέσκου νερού, να αφαίρεσαν τα καπάκια των δεξαμενών καυσίμων και να απενεργοποίησαν τους διακόπτες ασφαλείας του ηλεκτρονικού συστήματος ενός άλλου.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στα πλοία ή να οδηγήσουν σε καθυστέρηση της αναχώρησής τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την αποτελεσματικότητα των στρατευμάτων.

Μάλιστα, το περιστατικό αποκαλύφθηκε μόνο χάρη σε έναν έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο πριν από την πρώτη του αναχώρηση, στα μέσα Ιανουαρίου, με προορισμό το Κίελο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναζητούν τα άτομα που έδιναν τις εντολές.

Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, ένα από τα πλοία στα οποία έγινε σαμποτάζ είναι το «Emden» που πραγματοποίησε την πρώτη του μακρά δοκιμαστική πλεύση στα μέσα Ιανουαρίου 2025, τέσσερα χρόνια μετά την καθέλκυσή του. Ανήκει σε μια σειρά πέντε νέων κορβέτων της κλάσης 130, οι οποίες παραγγέλθηκαν το 2017 από τον γερμανικό στρατό με συνολικό κόστος δύο δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε όσα πλοία έγινε σαμποτάζ θα σταλούν στη ναυτική βάση Hohe Düne κοντά στο Warnemünde, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, καθώς αναμένεται να σταλούν για περιπολίες στη Βαλτική Θάλασσα.