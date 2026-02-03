Η υπόθεση Επστάιν επιστρέφει στο προσκήνιο της Τουρκίας, αυτή τη φορά με το βάρος ενός ακραίου ισχυρισμού που κυκλοφορεί στα νέα αμερικανικά αρχεία: ότι παιδιά από την Τουρκία «πουλήθηκαν» ή διακινήθηκαν προς το νησί του Επστάιν και βρέθηκαν εγκλωβισμένα, χωρίς καν να μπορούν να επικοινωνήσουν, επειδή δεν μιλούσαν Αγγλικά.

Μπροστά σε αυτόν τον ισχυρισμό, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Άγκυρας άνοιξε νέα ποινική διερεύνηση στις 23 Δεκεμβρίου, εξετάζοντας αν υπάρχουν πρόσωπα, ίχνη και διασυνδέσεις που «κουμπώνουν» στην Τουρκία, μέσα στον ωκεανό των εγγράφων που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Επστάιν και Τουρκία στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης

Η αφορμή, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ήταν ανάρτηση του βουλευτή Τουρχάν Τσομέζ, ο οποίος επικαλέστηκε υλικό από τις αμερικανικές δημοσιοποιήσεις και μίλησε για κορίτσια από την Τουρκία που φέρεται να μεταφέρθηκαν στο νησί του Επστάιν.

Εισαγγελικές πηγές φέρονται να περιγράφουν μια έρευνα που δεν «στέκεται» σε μία μόνο αναφορά, αλλά επιχειρεί να σαρώσει τα τουρκικά σημεία που μπορεί να βρίσκονται διάσπαρτα σε εκατομμύρια σελίδες, αναζητώντας ονόματα, πιθανούς συνεργούς και διαδρομές.

Επστάιν, Τουρκία και ο ισχυρισμός για πώληση παιδιών

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο ισχυρισμός περί «πώλησης» παιδιών δεν εμφανίζεται ως επιβεβαιωμένο γεγονός, αλλά ως καταγγελία που απαιτεί τεκμηρίωση. Σε τέτοιες υποθέσεις, το πεδίο θολώνει εύκολα: από τις πραγματικές διαδρομές εμπορίας ανθρώπων, μέχρι τη διάδοση αριθμών και αφηγημάτων που «φουσκώνουν» στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης της Τουρκίας (DMM) παρενέβη δημόσια, απορρίπτοντας ως ψευδείς τους ισχυρισμούς ότι «δεκάδες χιλιάδες» παιδιά εξαφανίζονται κάθε χρόνο, διευκρινίζοντας πως τα συγκεκριμένα στατιστικά αφορούν δηλωμένες εξαφανίσεις που στη συνέχεια καταλήγουν σε εντοπισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του DMM: «Σε αντίθεση με τα ισχυριζόμενα, η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜİK) ή οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον «αριθμό των χαμένων παιδιών». Τα στοιχεία που δημοσίευσε η TÜİK περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία για παιδιά που έχουν κατατεθεί ή παραδοθεί στις αρχές ασφαλείας, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για εξαφάνιση και τα οποία έχουν στη συνέχεια βρεθεί. Επομένως, οι ισχυρισμοί ότι κάθε χρόνο εξαφανίζονται και δεν βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες παιδιά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Επστάιν και Τουρκία με ανοιχτούς φακέλους από το 2024

Η νέα έρευνα «πατά» πάνω σε ένα προηγούμενο, που είχε ήδη δημιουργήσει πολιτική πίεση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Τον Ιανουάριο 2024, τουρκική μη κερδοσκοπική οργάνωση είχε ζητήσει εισαγγελικό έλεγχο για πιθανές διασυνδέσεις του δικτύου Επστάιν στη χώρα, όμως τον Ιούνιο 2025 εκδόθηκε απόφαση μη άσκησης δίωξης, με το σκεπτικό ότι δεν προκύπτει τέλεση των φερόμενων εγκλημάτων εντός Τουρκίας.

Τώρα, με τη νέα αμερικανική δημοσιοποίηση που μιλά για πάνω από 3 εκατομμύρια σελίδες, εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και χιλιάδες βίντεο, η ίδια οργάνωση δηλώνει ότι θα επιδιώξει ανατροπή της παλαιότερης απόφασης και θα πιέσει για ευρύτερη διερεύνηση, με περισσότερα εργαλεία και περισσότερα ερωτήματα στο τραπέζι.

Στο φόντο, οι «σκιές» που προκύπτουν από επιμέρους αναφορές σε πρόσωπα και θεσμούς, από επιχειρηματικούς κύκλους έως ιδρύματα, τροφοδοτούν μια δύσκολη συζήτηση: πώς ένα διεθνές δίκτυο αποκτά πρόσβαση, επαφές και κάλυψη και πού σταματά η κοινωνική συναναστροφή και πού αρχίζει η πιθανή συνενοχή.

Το μόνο βέβαιο, προς το παρόν, είναι ότι η Τουρκία ανοίγει ξανά τον φάκελο στο πιο ευαίσθητο σημείο του: την πιθανότητα ανήλικοι να έγιναν «εμπόρευμα» μέσα στη σκιά της υπόθεσης Επστάιν και το αν υπάρχει οτιδήποτε που να οδηγεί σε εσωτερικό νήμα, πρόσωπα και ευθύνες.