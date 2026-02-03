Το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει τελικά η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε στον ημιτελικό με 4-3 από την Ουγγαρία στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 8-8 στην κανονική διάρκεια.

Οι άμυνες κυριαρχούσαν από την αρχή του αγώνα, με την Ουγγαρία πάντως να είναι λιγότερο άστοχη και να προηγείται με 3-1 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Στο δεύτερο, όμως, η Ελλάδα βελτιώθηκε κάπως και με γκολ των Σιούτη και Ξενάκη κατάφερε να μειώσει σε 3-4.

Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ συνεχώς, με την Ουγγαρία να προηγείται με 6-5 στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου και να γίνεται ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη όταν έκανε το 8-6 στο τέταρτο. Η Εθνική ομάδα, όμως, κατάφερε να αντιδράσει και να κάνει το 8-8, στέλνοντας τον ημιτελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, η Κέστελι αστόχησε για την Ουγγαρία, στη συνέχεια όμως αστόχησαν και οι Σιούτη και Μυριοκεφαλιτάκη για την Ελλάδα, με συνέπεια να έρθει η ήττα.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη θα παίξει, επομένως, στον μικρό τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει Ολλανδία ή Ιταλία.

Η σειρά των πέναλτι: Κέστελι (απόκρουση), Πάτρα 1-0, Γκάρντα 1-1, Νίνου 2-1, Λαϊμέτερ 2-2, Τριχά 3-2, Σίλαγκι 3-3, Σιούτη (απόκρουση), Τίμπα 3-4, Μυριοκεφαλιτάκη (απόκρουση).

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2, 3-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ουγγαρία (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι 1, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σούμεγκι 1, Αουμπέλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ 2, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 3, Γκολοπέντσα, Τίμπα 2.