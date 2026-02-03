Την αποθέωση από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού γνώρισε ο Εργκίν Αταμάν όταν έκανε την εμφάνισή του στο Telecom Center Athens πριν από την έναρξη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Ισπανούς για την 26η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι καθώς έχει προηγηθεί η ήττα από τον Άρη στο πρωτάθλημα, το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά προπονητή και παικτών και τα σενάρια για παραίτηση του Αταμάν.

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» πάντως, όπως φάνηκε πριν την έναρξη του αγώνα με τη Ρεάλ, στηρίζει τον Τούρκο τεχνικό καθώς γνώρισε την αποθέωση όταν εμφανίστηκε στο γήπεδο, κάνοντας στη συνέχεια τη γνωστή του κίνηση με τις υψωμένες γροθιές.

Ο Παναθηναϊκός είναι στο 15-10 μετά τις πρώτες 25 αγωνιστικές ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πιο μπροστά, έχοντας 16 νίκες και 9 ήττες.