Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός 12άδας τον Ομέρ Γιούρτσεβεν λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και τον Μάριους Γκριγκόνις.

Οι «πράσινοι» θέλουν οπωσδήποτε να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από τον Άρη στο πρωτάθλημα και όσα έγιναν με το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά προπονητή και παικτών.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη Euroleague, έπειτα από αυτή επί της Βιλερμπάν στη Γαλλία, για να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη και να πάρουν τα πάνω τους ψυχολογικά, ποντάροντας και στη βοήθεια του κόσμου τους.

Οι Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις, πάντως, δεν θα βοηθήσουν καθώς έμειναν εκτός 12άδας, όπως και οι Ναν και Λεσόρ που παραμένουν εκτός δράσης, με τον Αταμάν να έχει στη διάθεσή του τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Χουάντσο, Μήτογλου.