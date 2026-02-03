Την τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες για τη φάση των «16» του Basketball Champions League πήρε η ΑΕΚ με το 93-90 επί της Τόφας, στην παράταση, στην Τουρκία.

Το παιχνίδι φάνηκε να στραβώνει για τα καλά στην τέταρτη περίοδο καθώς το σκορ ήταν 64-52 στο 32′, η Ένωση όμως αντέδρασε με εντυπωσιακό τρόπο και από το -12 βρέθηκε στο +4 (71-75) στο 36′.

Η Τόμας κατάφερε να ισοφαρίσει 77-77 και να στείλει το ματς στην παράταση, εκεί όμως οι Μπάρτλεϊ και Γκρέι ήταν καθοριστικοί για την ΑΕΚ, η οποία πήρε τη νίκη με 93-90 και είναι στην κορυφή του ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77, 90-93 (παράταση)

Τόφας (Ραΐκοβικ): Φλόιντ 11 (1), Τσένγκιζ 3 (1), Πέρεθ 17 (2), Σαϊμπίρ 5, Γουάλι 9 (1), Γκετσίμ, Κιντ 8, Λούις 5 (1), Μπλάζεβιτς 16, Μπεσόν 15 (1), Κορκμάζ 1.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 23 (2), Σκορδίλης 2, Μπράουν 5, Φλιώνης 9 (2), Φίζελ 3 (1), Λεκαβίτσιους 13 (3), Κουζμίνκσκας, Νάναλι 7 (1), Μπάρτλεϊ 21 (4), Χαραλαμπόπουλος 10 (2).