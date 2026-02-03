Το Ιράν φοβάται ότι ένα αμερικανικό χτύπημα μπορεί να ξαναβγάλει τον κόσμο στους δρόμους και να απειλήσει την ίδια την επιβίωση του καθεστώτος, προειδοποιούν αξιωματούχοι και πρώην στελέχη.

Η ηγεσία του Ιράν ανησυχεί ότι ένα περιορισμένο αμερικανικό χτύπημα, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης με την Ουάσινγκτον, μπορεί να λειτουργήσει ως σπίθα που θα ξαναφουντώσει τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Σε κλειστές συσκέψεις, αξιωματούχοι είπαν στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι η οργή για την αιματηρή καταστολή του Ιανουαρίου, την πιο αιματοβαμμένη από την Επανάσταση του 1979, έχει φτάσει σε σημείο που «ο φόβος δεν λειτουργεί πια ως αποτρεπτικός».

Σύμφωνα με έξι νυν και πρώην αξιωματούχους, μεταφέρθηκε στον Χαμενεΐ ότι πολλοί Ιρανοί είναι έτοιμοι να συγκρουστούν ξανά με τις δυνάμεις ασφαλείας και ότι ένα εξωτερικό σοκ, όπως ένα χτύπημα των ΗΠΑ, θα μπορούσε να τους ενθαρρύνει να κατέβουν και πάλι σε διαδηλώσεις, με κίνδυνο να προκληθεί «ανεπανόρθωτη ζημιά» στο πολιτικό σύστημα. Ένας αξιωματούχος προειδοποίησε μάλιστα ότι ένας συνδυασμός στρατιωτικού πλήγματος και μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση του καθεστώτος, κάτι που, όπως είπε, «αυτό ακριβώς θέλουν οι εχθροί μας».

«Ο τοίχος του φόβου έπεσε»: η κληρονομιά των αιματηρών διαδηλώσεων στο Ιράν. Η εικόνα στους δρόμους του Ιράν μπορεί προς το παρόν να είναι ήρεμη, αλλά, όπως λένε αξιωματούχοι, αναλυτές και πρώην στελέχη του συστήματος, τα βαθιά παράπονα δεν έχουν εξαφανιστεί. Η οικονομική παρακμή, η πολιτική καταπίεση, η διαφθορά και η τεράστια ανισότητα έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα, με πολλούς πολίτες να νιώθουν παγιδευμένοι σε ένα σύστημα χωρίς διέξοδο.

Πρώην ανώτερος μετριοπαθής αξιωματούχος τονίζει ότι «ο κόσμος είναι εξαιρετικά θυμωμένος» και ότι αν υπάρξει αμερικανικό χτύπημα, πολλοί θα βγουν ξανά σε διαδηλώσεις, καθώς «ο τοίχος του φόβου έχει καταρρεύσει – δεν υπάρχει φόβος πια». Ο πρώην πρωθυπουργός Μιργοσεΐν Μουσαβί, σε μήνυμά του, προειδοποίησε ότι «ο ποταμός από ζεστό αίμα που χύθηκε στον κρύο μήνα του Ιανουαρίου δεν θα σταματήσει να βράζει μέχρι να αλλάξει την πορεία της ιστορίας», δηλώνοντας πως ο λαός έχει πει ξεκάθαρα ότι «δεν θέλει αυτό το σύστημα» και ότι «το παιχνίδι τελείωσε», σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επιλογές στοχευμένων πληγμάτων σε δυνάμεις ασφαλείας και ηγέτες του Ιράν, με στόχο να εμπνεύσει νέες διαδηλώσεις, Ιρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι, αν οι δυνάμεις ασφαλείας απαντήσουν με ακόμη πιο σκληρή βία, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα λουτρό αίματος. Γονείς θυμούνται παιδιά που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και δηλώνουν ότι, αν υπάρξει αμερικανική επίθεση στο Ιράν, θα επιστρέψουν στους δρόμους «για να πάρουν εκδίκηση για τον γιο τους και τα παιδιά που σκότωσε το καθεστώς».