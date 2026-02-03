Φουντώνει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone του Ιράν που αποπειράθηκε να προσεγγίσει αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters την είδηση.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς νωρίτερα πολεμικά πλοία του Ιράν επιχείρησαν να σταματήσουν πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

Η The Wall Street Journal έγραψε ότι έξι ιρανικά πολεμικά πλοία, οπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο καθώς αυτό εισερχόταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και του διέταξαν να σβήσει τις μηχανές του.

Ωστόσο, το πλοίο αύξησε την ταχύτητά του και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων κοντά στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει δεκάδες αεροσκάφη σε βάσεις κοντά στο Ιράν και έχουν συγκεντρώσει πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή ή γύρω από αυτήν τον τελευταίο μήνα, κινήσεις που θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος για πιθανές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εντός των επόμενων εβδομάδων.

Αναλυτές αναφέρουν, όμως, ότι η συγκέντρωση δυνάμεων δεν φτάνει το επίπεδο των προετοιμασιών που παρατηρήθηκαν πριν από τις περσινές επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά παρέχει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια αξιόπιστη στρατιωτική επιλογή, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη για να επιστρέψει στις πυρηνικές συνομιλίες.

Η έκθεση αναφέρει ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στις 26 Ιανουαρίου και επιχειρεί στο βόρειο τμήμα της Αραβικής Θάλασσας.

Τουλάχιστον οκτώ άλλα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας και δορυφορικές εικόνες που αναφέρονται στην έκθεση.