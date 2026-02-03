Τεταμένο είναι το κλίμα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς πολεμικά πλοία του Ιράν επιχείρησαν να σταματήσουν πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ.

Η The Wall Street Journal έγραψε ότι έξι ιρανικά πολεμικά πλοία, οπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο καθώς αυτό εισερχόταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και του διέταξαν να σβήσει τις μηχανές του.

Ωστόσο, το πλοίο αύξησε την ταχύτητά του και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό που αφορούσε ένα πλοίο περίπου 16 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, εντός του συστήματος διαχωρισμού της εισερχόμενης κυκλοφορίας του Στενού του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει δεκάδες αεροσκάφη σε βάσεις κοντά στο Ιράν και έχουν συγκεντρώσει πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή ή γύρω από αυτήν τον τελευταίο μήνα, κινήσεις που θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος για πιθανές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εντός των επόμενων εβδομάδων.

Αναλυτές αναφέρουν, όμως, ότι η συγκέντρωση δυνάμεων δεν φτάνει το επίπεδο των προετοιμασιών που παρατηρήθηκαν πριν από τις περσινές επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά παρέχει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια αξιόπιστη στρατιωτική επιλογή, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη για να επιστρέψει στις πυρηνικές συνομιλίες.

Η έκθεση αναφέρει ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στις 26 Ιανουαρίου και επιχειρεί στο βόρειο τμήμα της Αραβικής Θάλασσας.

Τουλάχιστον οκτώ άλλα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας και δορυφορικές εικόνες που αναφέρονται στην έκθεση.

Το Ιράν έχει επίσης αυξήσει τη δραστηριότητά του στην περιοχή, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επικαλείται δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ιρανικά drones να λειτουργούν κοντά στα Στενά του Ορμούζ και αυτό που οι αναλυτές αναγνώρισαν ως ιρανικό αεροπλανοφόρο drones, το Shahid Bagheri, στα ίδια ύδατα.