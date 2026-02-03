Σε τροχιά σταθεροποίησης εισήλθαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά τη βουτιά άνω του 4% που σημειώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 17 σεντς, φτάνοντας στα 66,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώθηκε στα 62,38 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 24 σεντς.

Οι τιμές είχαν καταγράψει σημαντική βουτιά άνω του 4% τη Δευτέρα, μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν βρίσκεται σε «σοβαρές συζητήσεις» με την Ουάσινγκτον. Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύτηκε ως σήμα εκτόνωσης της κρίσης με το κράτος-μέλος του ΟΠΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι δύο πλευρές αναμένεται να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα την Παρασκευή στην Τουρκία. Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς ο Τραμπ προειδοποίησε πως η παρουσία αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή εγκυμονεί κινδύνους σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Οι απότομες διακυμάνσεις των τελευταίων ημερών φαίνεται να οδηγούνται περισσότερο από την ψυχολογία της αγοράς παρά από κάποια ουσιαστική αλλαγή στα θεμελιώδη μεγέθη», εξήγησε η Priyanka Sachdeva, αναλύτρια της Phillip Nova. Όπως επεσήμανε, μετά το ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, οι αγορές έσπευσαν να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους, ακολουθώντας τη γενικότερη νευρικότητα που επικρατεί στα επενδυτικά στοιχεία υψηλού ρίσκου.

«Χωρίς νέα κλιμάκωση στο γεωπολιτικό μέτωπο και με τα μακροοικονομικά δεδομένα να παραμένουν μεικτά, το πετρέλαιο αδυνατεί να διατηρήσει το θετικό του μομέντουμ», πρόσθεσε η ίδια.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του τρέχοντος μήνα. Οι τιμές αναμένεται να κινηθούν σε ένα στενό εύρος διακύμανσης, όντας εξαιρετικά ευαίσθητες στις ειδήσεις της επικαιρότητας και τα μακροοικονομικά σήματα, με τις πιθανότητες να κλίνουν προς περαιτέρω υποχώρηση.