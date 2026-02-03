Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή, θα μπορούσαν να διεξαχθούν ήδη την Παρασκευή στην Τουρκία.

«Ζήτησα από τον υπουργό μου των Εξωτερικών, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το κατάλληλο κλίμα χωρίς απειλές ή παράλογες απαιτήσεις, να διεξαγάγει δίκαιες διαπραγματεύσεις (…) στο πλαίσιο των εθνικών μας συμφερόντων», επεσήμανε ο Πεζεσκιάν στο Χ.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα, πεπεισμένος ότι υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, έπειτα από πολλές ημέρες που οι δύο χώρες αντάλλασσαν απειλές.

Πηγή σε αραβική χώρα που έχει ενημερωθεί για την υπόθεση δήλωσε στο AFP ότι οι συζητήσεις αυτές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν – όπως επεσήμανε η πηγή- χάρη στη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Ομάν και της Τουρκίας, θα διεξαχθούν στην Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios και το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί θα εκπροσωπήσει την Τεχεράνη, ενώ την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσει στις συνομιλίες ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Τραμπ.

Από τις αρχές Ιανουαρίου αυξάνεται η πίεση στην Τεχεράνη, μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Αφού απείλησε να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν και έστειλε δεκάδες αμερικανικά πλοία στον Κόλπο, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ελπίζει «να καταλήξει σε συμφωνία» με το Ιράν.

«Οι χώρες της περιοχής ενεργούν ως μεσολαβητές για την ανταλλαγή μηνυμάτων», σημείωσε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ. «Έχουμε ανταλλάξει διάφορες απόψεις και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, η οποία ελπίζουμε να αποφέρει αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Αυτό αφορά τη μέθοδο και το πλαίσιο» των συνομιλιών, πρόσθεσε ο ίδιος.

Διαβουλεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Ιορδανία.

Όχι πυρηνικά όπλα

Οι χώρες της Δύσης κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει. Διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήχθησαν την άνοιξη του 2025, πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών που ξεκίνησε τον Ιούνιο το Ισραήλ, αλλά είχαν προσκρούσει στο ζήτημα του εμπλουτισμού του ουρανίου.

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να σταματήσει εντελώς τον εμπλουτισμό, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται να πράξει λέγοντας ότι είναι δικαίωμά της να διαθέτει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, βάσει της συμφωνίας μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει.

«Ο πρόεδρος Τραμπ λέει “όχι πυρηνικά όπλα” και εμείς συμφωνούμε απόλυτα με αυτό (…) Φυσικά, σε αντάλλαγμα αναμένουμε την άρση των κυρώσεων. Αυτή η συμφωνία είναι κατά συνέπεια εφικτή. Δεν μιλάμε για ανέφικτα πράγματα», επέμεινε την Κυριακή ο Αραγτσί σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ωστόσο η Τεχεράνη αποκλείει να συζητήσει τις αμυντικές και βαλλιστικές της ικανότητες.

Το Ιράν είχε συνάψει το 2015 συμφωνία η οποία πλαισίωνε αυστηρά τις πυρηνικές του δραστηριότητες, αλλά οι ΗΠΑ αποχώρησαν από αυτή το 2018 κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στην προεδρία.