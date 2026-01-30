Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι «η βοήθεια έρχεται» για τους διαδηλωτές στο Ιράν έχουν ανεβάσει επικίνδυνα τη θερμοκρασία στον Περσικό Κόλπο, με την Ουάσινγκτον να συγκεντρώνει εντυπωσιακή στρατιωτική ισχύ γύρω από τη χώρα. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά με πυραύλους Tomahawk και αεροσκάφη F‑35 και F/A‑18, στέλνει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι η επιλογή των αεροπορικών πληγμάτων είναι πλέον άμεσα διαθέσιμη.

Πιθανός στόχος ο Χαμενεΐ, αλλά με ποιο κόστος; Στο παρασκήνιο των σεναρίων κυριαρχεί ένα ακραίο ενδεχόμενο: ένα πλήγμα που θα στοχεύει την ίδια την ηγεσία του καθεστώτος και ειδικά τον ανώτατο ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Μια τέτοια κίνηση θα παρουσιάζονταν από τον Λευκό Οίκο ως αποφασιστικό «τελείωμα» ενός καθεστώτος που κατηγορείται για καταστολή διαδηλώσεων και πυρηνικές φιλοδοξίες, όμως θα μπορούσε να ανοίξει ένα κουτί της Πανδώρας, με ανεξέλεγκτη αποσταθεροποίηση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη υποστεί σημαντικές φθορές στις αεράμυνες και στις υποδομές της από τη σύγκρουση με το Ισραήλ το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ένα «χειρουργικό» χτύπημα κατά της ηγεσίας δεν εγγυάται την κατάρρευση του συστήματος εξουσίας· αντιθέτως, μπορεί να συσπειρώσει τους σκληροπυρηνικούς γύρω από τη μνήμη του Χαμενεΐ και να οδηγήσει σε μαζικές αντεπιθέσεις μέσω φιλοϊρανικών δικτύων σε ολόκληρη την περιοχή.

Χαμενεΐ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και «πόλεμος χωρίς τέλος»

Το πιο «μετριοπαθές» σενάριο στο τραπέζι του Λευκού Οίκου είναι ένα κύμα στοχευμένων πληγμάτων σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με στόχο να σταλεί μήνυμα αποτροπής χωρίς να χυθεί αίμα στην κορυφή της ιεραρχίας γύρω από τον Χαμενεΐ. Ακόμη και σε αυτή την εκδοχή, όμως, η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι θα απαντήσει, προειδοποιώντας πως κάθε νέο χτύπημα των ΗΠΑ θα φέρει «σφοδρή» ιρανική αντίδραση, σύμφωνα με τον Guardian.

Η παρουσία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου και οι πολυήμερες αεροπορικές ασκήσεις στην περιοχή δείχνουν ότι ο Τραμπ θέλει να έχει όλα τα στρατιωτικά εργαλεία έτοιμα, την ώρα που πιέζει δημοσίως το Ιράν να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να σταματήσει τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων. Το ερώτημα, όμως, παραμένει αναπάντητο: ακόμη κι αν η Ουάσινγκτον καταφέρει ένα εντυπωσιακό πρώτο πλήγμα, μπορεί πραγματικά να ελέγξει την επόμενη μέρα – ή θα εγκλωβιστεί σε έναν νέο, μακρύ και απρόβλεπτο πόλεμο με επίκεντρο τον Χαμενεΐ και το ιρανικό καθεστώς;