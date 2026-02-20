Η πολύκροτη υπόθεση της δημοπρασίας των ιστορικών φωτογραφιών από την κατοχή και την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή πέρασε πλέον στην τελική της ευθεία.

Μετά την εξέταση του υλικού από ειδικούς στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, οι αρχές επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα των 262 λήψεων της συλλογής Χόιερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Η πρώτη αντίδραση του Βέλγου συλλέκτη

Ο κάτοχος του αρχείου, Τιμ ντε Κράνε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση αμέσως μετά την υπογραφή του προσυμφώνου, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, περιοριζόμενος σε μια λακωνική τοποθέτηση:

«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος με τη λύση που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα».

Στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού η συλλογή

Η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού, πλαισιωμένη από έμπειρα στελέχη και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, προχώρησε σε εξονυχιστική μακροσκοπική εξέταση των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν το 1943-1944.

Η Λίνα Μενδώνη, περιγράφοντας τη διαδικασία, ξεκαθάρισε πως το υλικό αποσύρθηκε οριστικά από τη διαδικτυακή δημοπρασία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της υπουργού:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Το αρχείο, εκτός από το συγκλονιστικό χρονικό της Καισαριανής, περιλαμβάνει και τεκμήρια για άλλα γεγονότα της περιόδου της ναζιστικής κατοχής.