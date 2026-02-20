Οι παραολυμπιονίκες της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο-Κορτίνα, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου στη Βερόνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής να επιτρέψει στους Ρώσους αθλητές να συμμετάσχουν με την εθνική τους σημαία.

«Η ουκρανική παραολυμπιακή ομάδα και η Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας μποϊκοτάρουν την τελετή έναρξης των XIV Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων και ζητούν η ουκρανική σημαία να μην χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τελετής», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας.

Οι αθλητές της Ρωσίας και της Λευκορωσίας είχαν τεθεί σε αναστολή συμμετοχής μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με τη Λευκορωσία να υποστηρίζει τη Ρωσία. Τον Σεπτέμβριο, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή ανέτρεψε την αναστολή και πλέον έδωσε τη δυνατότητα στους αθλητές να αγωνιστούν με τη δική τους εθνική σημαία, αντί ως ουδέτεροι αθλητές όπως συνέβη στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ρωσία, η οποία σήμερα κατέχει ουκρανικά εδάφη, σκοτώνει μαζικά αμάχους- γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία – και υψώνει αμέσως τη σημαία της, λουσμένη στο αίμα του ουκρανικού λαού, στα κατακτημένα εδάφη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ουκρανικής παραολυμπιακής επιτροπής. «Και είναι αυτή ακριβώς η σημαία της δολοφονικής χώρας που η ηγεσία της ΔΠΕ επιτρέπει να υψωθεί στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα, παρέχοντας τον μέγιστο αριθμό θέσεων συμμετοχής στους εκπροσώπους της Ρωσίας!»