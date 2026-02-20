Μετά τη θεαματική σύλληψη του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ η αστυνομική έρευνα βάσει υποψιών που έχουν σχέση με το σκάνδαλο Έπσταϊν συνεχίζεται και η βρετανική βασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μία άνευ προηγουμένου κρίση η οποία θεωρείται επικίνδυνη από τους ειδικούς.

Ο μικρός αδελφός του βασιλιά Καρόλου απελευθερώθηκε χθες εν αναμονή της συνέχισης της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία και οι έρευνες συνεχίζονται στην προηγούμενη κατοικία του από την οποία αποπέμφθηκε, το Royal Lodge κοντά στο Γουίνδσορ.

Ο Άντριου συνελήφθη την ημέρα των 66ων γενεθλίων του και ανακρίθηκε επί δώδεκα ώρες με κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, βάσει υποψιών για διαβίβαση απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων και εμπιστευτικών πληροφοριών στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η σύλληψη αυτή σηματοδοτεί την «πιο επικίνδυνη ημέρα για τη μοναρχία», γράφει η Telegraph, ενώ η Daily Mail κάνει λόγο για μία «σύγχρονη μοναρχία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερό της κίνδυνο».

Το τέλος της εποχής της αγάπης και του σεβασμού

Σύμφωνα με τον ειδικό επί βασιλικών θεμάτων Εντ Όουενς, η κατάσταση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η μοναρχία είναι ακόμη περισσότερο επικίνδυνη αφού περιλαμβάνει «πολλούς αγνώστους». Αρχικά την αβεβαιότητα σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών κατά του Άντριου, για τον οποίο οι υποψίες για σεξουαλικές επιθέσεις που τον περιβάλλουν αυτήν τη στιγμή βρίσκονται εκτός του πλαισίου της επίσημης έρευνας.

Ο Εντ Όουενς αναφέρεται στις προηγούμενες κρίσεις που συγκλόνισαν τη μοναρχία τις τελευταίες δεκαετίες -τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνας το 1997 ή η αποποίηση του θρόνου από τον Εδουάρδο Η’ το 1936- και υπενθυμίζει ότι χρειάστηκαν «περισσότερα από 10 χρόνια για τη σταθεροποίηση του θεσμού και την αποκατάσταση των αισθημάτων και της εμπιστοσύνης του κοινού».

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε στην ανακοίνωσή του μετά τη σύλληψη του αδελφού του ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της» εκφράζοντας παράλληλα την «βαθύτατη ανησυχία του».

Ο Βρετανός μονάρχης, ο οποίος είχε αφαιρέσει όλους τους βασιλικούς τίτλους από τον αδελφό του τον Οκτώβριο εξαιτίας των νέων πληροφοριών για τις σχέσεις του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απέφυγε ωστόσο να αλλάξει το πρόγραμμά του και παρευρέθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο σε ντεφιλέ του Fashion Week του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τη Ρόγια Νικκάχ ειδική επί βασιλικών θεμάτων της Sunday Times, η βασιλική οικογένεια θα επιδιώξει «να συνεχίσει τις δραστηριότητές της σαν να μην συνέβη τίποτε», αλλά «η εμπιστοσύνη στον θεσμό κινδυνεύει πραγματικά να διαβρωθεί» με τη σύλληψη αυτή άνευ προηγουμένου από τον 17ο αιώνα.

«Η εποχή του σεβασμού που κυριαρχούσε κατά τη βασιλεία της βασίλισσας (Ελισάβετ) έχει τελειώσει και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για τον Κάρολο, διότι το κοινό δεν έχει πλέον την αγάπη για τον θεσμό», αυτή που είχε κατά τη βασιλεία της Ελισάβετ, λέει.

Ύποπτος όπως κάθε άλλος

Τροφοδοτώντας το αίσθημα ότι η βασιλική οικογένεια δεν βρίσκεται πλέον υπεράνω των νόμων, τα βρετανικά μέσα υπογράμμισαν ότι ο βασιλιάς δεν είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για τη σύλληψη του αδελφού του.

Όπως κάθε ύποπτος, ο Άντριου υποβλήθηκε σε λήψη δείγματος σιέλου για ανάλυση DNA και σε δακτυλοσκόπηση, καθώς και σε φωτογράφιση δικαστικής ταυτότητας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει εμφανιστεί καταγοητευμένος από τη βρετανική μοναρχία, δήλωσε χθες ότι η σύλληψη του πρώην δούκα του Γιορκ είναι «πολύ θλιβερή» και «πολύ κακή για τη βασιλική οικογένεια».

Η σύλληψή του τονίζει επίσης την αντίθεση με την περίπτωση των ΗΠΑ, όπου οι συνέπειες του σκανδάλου Έπσταϊν είναι, μέχρι στιγμής, περιορισμένες. Μόνο η πρώην συνεργός του χρηματιστή και σεξουαλικού εγκληματία Γκίλεν Μάξγουελ έχει καταδικαστεί στο πλαίσιο του σκανδάλου.

Τις τελευταίες ημέρες, η βρετανική αστυνομία έχει δηλώσει ότι εξετάζει τα έγγραφα που περιέχονται στους φακέλους που δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιανουαρίου από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Νέες κατηγορίες εμφανίστηκαν κατά του Άντριου, αλλά αυτήν τη φορά απέφυγε να κάνει σχόλια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι «αξιολογεί» τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μία γυναίκα στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Royal Lodge το 2010, πιθανότατα για να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου.

Όμως, αυτή η κατηγορία δεν μνημονεύθηκε από την αστυνομία και κανείς δεν γνωρίζει αν ο Άντριου ανακρίθηκε για το θέμα.