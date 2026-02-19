Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία μετά τη σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος.

Ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε σε γραπτή δήλωση: «Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα για τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ και τις υποψίες για παράνομη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας.

Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί.

Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα. Εντωμεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Γιατί συνελήφθη ο Άντριου

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τις κατηγορίες ότι προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως μετέδωσε το BBC.

Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic έπειτα από τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Τα έγγραφα αυτά αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Άντριου είχε προωθήσει το 2010 στον Έπσταϊν εκθέσεις σχετικά με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες περιοχές τις οποίες είχε επισήμως επισκεφθεί.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ και η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος έχουν στο παρελθόν δηλώσει ότι βρίσκονται σε συνομιλίες σχετικά με την υπόθεση. Η αστυνομία έκανε λόγο για «ιδιαίτερη περιπλοκότητα» των κατηγοριών περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία συνέλαβε τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η βρετανική αστυνομία έκανε από την πλευρά της λόγο για σύλληψη «ενός άνδρα περίπου 60 ετών».

Νωρίτερα βρετανικές εφημερίδες μετέδωσαν ότι έξι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ έγραψε στο Χ ότι ξεκίνησε έρευνα για παράβαση καθήκοντος.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν σχολίασαν.