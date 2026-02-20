Ένας ταραγμένος αρσενικός ελέφαντας επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δύο οχήματα, κατά τη διάρκεια διαδικασίας ζευγαρώματος σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Μπουρίραμ, στη βόρεια Ταϊλάνδη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην περιοχή Μπαν Νον Θατ, στην περιφέρεια Σατούκ. Ο ιδιοκτήτης ενός θηλυκού ελέφαντα είχε μισθώσει τον 19χρονο αρσενικό ελέφαντα, ονόματι Pet-Uthai, προκειμένου να ζευγαρώσει με το ζώο του.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο 35χρονος ιδιοκτήτης του αρσενικού, Σόμπορν Σουντθίσο, πίεζε το ζώο να ολοκληρώσει τη διαδικασία, ο ελέφαντας άρχισε να εμφανίζει έντονα σημάδια ανησυχίας και εκνευρισμού. Λίγο αργότερα στράφηκε εναντίον του άνδρα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε και κατέστρεψε τα δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο χωράφι.

Στο σημείο κλήθηκαν αρμόδιες αρχές, οι οποίες χρησιμοποίησαν ηρεμιστικά βέλη για να ακινητοποιήσουν το ζώο – διαδικασία που διήρκεσε περίπου δύο ώρες μέχρι να δράσει το φάρμακο. Ο 35χρονος υπέστη ρήξη πνευμόνων και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το bangkokpost.com.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικοί επισημαίνουν πως τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να προκληθούν, όταν ένα ζώο αισθανθεί πίεση ή απειλή, ιδίως κατά τη διάρκεια μιας ευαίσθητης φυσιολογικής διαδικασίας όπως το ζευγάρωμα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες διεκόπη ή επιταχύνθηκε η διαδικασία ενδέχεται να συνέβαλαν στην έντονη αντίδραση του ελέφαντα.