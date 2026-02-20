Προτεραιότητα στο τέρμα

Είδα χθες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού παρέα με άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις στην ομάδα και μου έλεγε για την πρώτη μεταγραφή που πρέπει να γίνει το καλοκαίρι. «Τερματοφύλακα, οπωσδήποτε τερματοφύλακα», έλεγε συνεχώς, καθώς ο Λαφόν δεν είναι σταθερός και δεν πείθει, δεν αποτελεί εγγύηση κάτω από τα δοκάρια, όπως πρέπει να είναι ο τερματοφύλακας σε μια μεγάλη ομάδα. Πρόβλημα που έχουν εντοπίσει στο Κορωπί και γι’ αυτό υπήρχαν σενάρια για τον Ιανουάριο για τον Μανδά ή τον Βλαχοδήμο. Κανείς από τους δύο δεν γινόταν βέβαια να αποκτηθεί μέσα στη σεζόν, για τον Οδυσσέα όμως θα γίνει προσπάθεια το καλοκαίρι. Θα γίνει δυνατή προσπάθεια.

Αλλαγές, δοκιμές και μπέρδεμα

Το θέμα βέβαια στον Παναθηναϊκό δεν είναι μόνο το να αποκτηθεί τερματοφύλακας αλλά να προσληφθεί και ο σωστός προπονητής. Οι παίκτες έχουν τις δικές τους ευθύνες και είναι μεγάλες, όπως λένε γύρω από την ομάδα. Το ξέρουν πολύ καλά οι συνεργάτες του Αλαφούζου αυτό. Ξέρουν όμως και κάτι άλλο: Ο Μπενίτεθ περισσότερο μπερδεύει τους παίκτες του παρά τους διευκολύνει. Ο Ισπανός κάνει αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι, δεν έχει μια σταθερή αγωνιστική φιλοσοφία για να δουλέψει πάνω σε αυτή και δείχνει να αντιλαμβάνεται το κάθε παιχνίδι σαν ευκαιρία για δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές όμως δεν οδηγούν πουθενά και έχουν περάσει τέσσερις μήνες από όταν ήρθε στην Ελλάδα.

Στα καλύτερά του ο Γκαγκάτσης

Πολύ ανεβασμένος είναι τις τελευταίες μέρες ο Μάκης Γκαγκάτσης και ο Αλεξάντερ Τσέφεριν έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Η είδηση της επίσκεψης του προέδρου της UEFA στην Ελλάδα είχε κάνει χαρούμενο τον πρόεδρο της ΕΠΟ και από εκεί και πέρα οι δηλώσεις του Σλοβένου τον έκαναν ευτυχισμένο. Εξαιρετικός πρόεδρος, πραγματικός φίλος, τρομερός στη δουλειά του, πήγαν τα κομπλιμέντα σύννεφο για τον Γκαγκάτση, ο οποίος ήθελε μια ατάκα και για τη διαιτησία. Και την είπε ο Τσέφεριν: «Χαίρομαι που στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον μεγάλη γκρίνια για τη διαιτησία». Πότε έγινε αυτό βέβαια, πότε έφτιαξε η διαιτησία και μειώθηκε η γκρίνια, μόνο αυτός το ξέρει.

Πέντε γκολ από τη Θέλτα αλλά «μπορεί να προκριθεί»

Οι Γκαγκάτσης και Τσέφεριν βρέθηκαν χθες στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, μετά το τέλος του οποίου φάνηκε και η γραμμή της ΠΑΕ: Η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να προκριθεί με ανατροπή στην Ισπανία. Με δεδομένο ότι μιλάμε για ποδόσφαιρο, προφανώς και μπορεί να γίνει η ανατροπή. Αν κρίνουμε πάντως με βάση όσα είδαμε σε δύο αναμετρήσεις των δύο ομάδων φέτος πάντως, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Πέντε γκολ έχει δεχθεί η ομάδα του Λουτσέσκου και θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είχε απουσίες για τον αγώνα της Τούμπας, σημαντικές απουσίες και κάποιος θα έλεγε ότι αν η ΠΑΕ επένδυε περισσότερο τον Ιανουάριο θα ήταν πιο δυνατό το ρόστερ. Όποιος το λέει αυτό στη Θεσσαλονίκη όμως λογίζεται σαν εχθρός. Ή σαν άνθρωπος του Μυστακίδη.

Τα «θηρία» για Τζολάκη και η συνεργασία

Στο προσκήνιο και πάλι ο Τζολάκης τις τελευταίες μέρες, με τον Ολυμπιακό να υπολογίζει πόσα λεφτά μπορεί να βάλει στο ταμείο από την πώλησή του. Γιατί όλοι, λίγο-πολύ, θεωρούν δεδομένη την πώλησή του το καλοκαίρι. Το θέμα είναι σε ποια ομάδα καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές και κυρίως από Ιταλία και Αγγλία. Η Νάπολι, η Ρόμα, η Γιουβέντους, η Ιντερ και η Λίβερπουλ έχουν το όνομα του Έλληνα τερματοφύλακα στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούν και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν αν θα κάνουν ή όχι προτάσεις. Στον Πειραιά πάντως, υπό προϋποθέσεις, θα ήταν θετικοί και στο ενδεχόμενο μιας πιο ευρείας συνεργασίας με την ομάδα που θα κάνει την καλύτερη πρόταση. Να συμπεριληφθεί ίσως και κάποιος παίκτης, ως αντάλλαγμα, στο deal.

Θέλει Ευρώπη ο Νίκολιτς

Πώς και πώς, λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια, περιμένει ο Μάρκο Νίκολιτς την επανέναρξη των υποχρεώσεων της ΑΕΚ στο Europa Conference League. Σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα για την Ένωση το γεγονός ότι είχε λιγότερα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα από τους ανταγωνιστές της στη μάχη του πρωταθλήματος, ο προπονητής της όμως προτιμάει να είναι πιο γεμάτο το πρόγραμμα. Ο Νίκολιτς θεωρεί πως όταν αρχίσουν ξανά τα μεσοβδόμαδα παιχνίδια θα αρχίσει να ανεβάζει και πάλι ρυθμό η ομάδα του, όπως είχε γίνει μέχρι και τη διακοπή λόγω εορτών. Δεν αργεί πάντως η μέρα που θα γίνει αυτό, που θα αρχίσουν ξανά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και θα δούμε αν θα δικαιωθεί ή όχι ο Σέρβος.