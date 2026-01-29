Παρά τα σφοδρά πλήγματα που δέχθηκε από το Ισραήλ στον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, το Ιράν βγήκε από τη σύγκρουση τραυματισμένο αλλά όχι αφοπλισμένο. Η Τεχεράνη διατηρεί ακόμη χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους, ικανούς να πλήξουν στόχους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, από το Ισραήλ έως αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών αναλυτών, το Ιράν διαθέτει περίπου 2.000 βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, με εμβέλεια που καλύπτει το σύνολο της περιοχής. Παράλληλα, έχει σημαντικά αποθέματα πυραύλων μικρού βεληνεκούς, drones, αντιαεροπορικών συστημάτων, πυραύλων κατά πλοίων και ταχύπλοων σκαφών, ένα μείγμα που καθιστά κάθε σύγκρουση υψηλού ρίσκου για τις ΗΠΑ.

«Η Τεχεράνη μπορεί να είναι αποδυναμωμένη, αλλά παραμένει φονική», σημειώνει ο αναλυτής Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού.

Ιράν και ΗΠΑ: Έτοιμοι για κλιμάκωση;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία, μετακινώντας την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή. Περίπου 30.000 έως 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται σε βάσεις από την Τουρκία έως το Κουβέιτ – όλες εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι οι βάσεις αυτές απειλούνται από «χιλιάδες ιρανικά drones και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς».

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει καταστήσει σαφές ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιοδήποτε πλήγμα, ενώ φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές σε Ιράκ και Υεμένη έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής.

Ιράν: Πύραυλοι, drone και το μάθημα του πολέμου με το Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου, το Ιράν εκτόξευσε 550 βαλλιστικούς πυραύλους και 1.000 drone προς το Ισραήλ. Αν και το 86% των πυραύλων αναχαιτίστηκε, δεκάδες χτύπησαν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας απώλειες και αποδεικνύοντας ότι κανένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας δεν είναι απόλυτο.

Παράλληλα, η Τεχεράνη βελτίωσε τις τακτικές της. Χρησιμοποίησε πιο προηγμένους πυραύλους, άλλαξε χρονισμό και μοτίβα επιθέσεων, εξαπέλυσε χτυπήματα από σημεία βαθύτερα εντός Ιράν.

Αν και το Ισραήλ κατάφερε να καταστρέψει έως και 70% των εκτοξευτών πυραύλων, οι ιρανικές αρχές φαίνεται πως ανασυγκροτούν γρήγορα τις υποδομές, κατασκευάζοντας απλούστερους και ταχύτερους εκτοξευτές.

Ένα πολεμικό σενάριο χωρίς εύκολη έξοδο

Οι ΗΠΑ διαθέτουν συστήματα Patriot και THAAD, όμως η γεωγραφική έκταση που πρέπει να καλυφθεί είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του Ισραήλ. Επιπλέον, τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων είναι περιορισμένα παγκοσμίως, όπως γράφει η Wall Street Journal.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι σε έναν παρατεταμένο πόλεμο:

τα συστήματα άμυνας θα εξαντληθούν

ο αριθμός επιτυχημένων πληγμάτων του Ιράν θα αυξηθεί

η κλιμάκωση θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί

Παρότι το Ιράν αντιμετωπίζει μεγαλύτερο στρατηγικό κίνδυνο, η ικανότητά του να πλήξει στόχους σε πολλές χώρες ταυτόχρονα καθιστά κάθε απόφαση επίθεσης εξαιρετικά επικίνδυνη.