Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς του Alpha «Το σόι σου» οι Τριαντάφυλλοι βραβεύονται και η Φωτούλα εμφανίζεται από το πουθενά για να… τραγουδήσει!

Συγκεκριμένα, απόψε στις 20:00 στον Alpha θα δούμε πως: Ο Μενέλαος και η Αλεξάνδρα πρόκειται να βραβευτούν για την προσφορά τους στην επιστήμη και την τέχνη. Μόνο που μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τους πάντες… Λόγω μιας παρανόησης, ο Σύλλογος που οργανώνει τη βράβευση, καλεί εκεί την Φωτούλα (Δήμητρα Στογιάννη), την ξαδέλφη της Αντωνίας και λαϊκή τραγουδίστρια (και λαϊκή σε όλα της), να τραγουδήσει!

Όλοι πασχίζουν απεγνωσμένα να αποτρέψουν την πανωλεθρία που βλέπουν να έρχεται, όμως η Φωτούλα ετοιμάζει ακάθεκτη το ρεπερτόριο! Όταν το ποτήρι ξεχειλίζει, η Αλεξάνδρα βάζει τα πράγματα στη θέση τους, όπως μόνο εκείνη ξέρει. Ωστόσο μια ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη καραδοκεί…Τι είναι αυτό που θα τους κάνει όλους να θέλουν διακαώς να τραγουδήσει η Φωτούλα στην τελετή; Θα τους κάνει τη χάρη η εκρηκτική Γιαννιώτισσα, μετά από όσα προηγήθηκαν;

Sneak preview του επεισοδίου:

Δείτε φωτογραφίες από το αποψινό επεισόδιο: