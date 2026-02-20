O πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υποστήριξε ότι όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να είναι sold out, σημειώνοντας πως η Ομοσπονδία έχει λάβει αιτήματα για περισσότερα από ένα 1.000.000 εισιτήρια ανά παιχνίδι σε 77 από τα 104 ματς που θα διεξαχθούν στη Βόρεια Αμερική.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Την Τετάρτη, ο Ινφαντίνο συμμετείχε ως προσκεκλημένος στο World Liberty Forum, που φιλοξενήθηκε στο θέρετρο Mar-a-Lago του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Το World Liberty Financial, που διοργανώνει το κλειστό επιχειρηματικό συνέδριο, έχει συνιδρυθεί από τον Τραμπ και τους τρεις γιους του, Έρικ, Ντόναλντ Τζούνιορ και Μπάρον.

Στο συνέδριο έδωσαν το «παρών» επιχειρηματίες, γερουσιαστές και επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο συνιδιοκτήτης της Τσέλσι, Μπεχντάν Εγκμπάλι, και ο ιδιοκτήτης της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, ενώ εμφανίστηκε και η καλλιτέχνιδα Nicki Minaj. Ο Ινφαντίνο εθεάθη να φορά καπέλο μπέιζμπολ των ΗΠΑ με τους αριθμούς 45 και 47 στο πλάι, που παραπέμπουν στις δύο θητείες του Τραμπ στην προεδρία.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του στο CNBC, ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε στην πρόοδο της πολιτικής διάθεσης εισιτηρίων της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι τιμές-ρεκόρ έχουν χαρακτηριστεί από οργανώσεις φιλάθλων ως «μνημειώδης προδοσία», ενώ έχουν προκαλέσει επικρίσεις και από πολιτικούς, όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι.

Επανέλαβε τον ισχυρισμό της FIFA ότι έχουν κατατεθεί «πάνω από 500 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια – 508 εκατομμύρια για την ακρίβεια – για περίπου 7 εκατομμύρια εισιτήρια που έχουν τεθεί σε πώληση». Η FIFA υποστηρίζει ότι κάθε αίτημα έχει «επαληθευτεί μέσω μοναδικών στοιχείων πιστωτικής κάρτας», απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι πρόκειται για bots.

Για πρώτη φορά, ο Ινφαντίνο έδωσε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την πλήρη κατανομή των αιτημάτων ανά αγώνα.

Ερωτηθείς αν οι υψηλές τιμές ενδέχεται να αποξενώσουν τους φιλάθλους, απάντησε: «Δεν αποτελεί πρόβλημα, με την έννοια ότι η ζήτηση υπάρχει. Έχουμε 104 αγώνες συνολικά και, αν δει κανείς τα στοιχεία τηλεθέασης, έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν αυτά τα ματς. Προφανώς, η τιμή είναι συνέπεια αυτής της ζήτησης και 77 από τα 104 παιχνίδια έχουν λάβει αιτήματα για πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια. Κάθε αγώνας είναι ήδη sold out. Κρατάμε βέβαια κάποια εισιτήρια για πωλήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά όλοι οι αγώνες είναι εξαντλημένοι».

Όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το πώς μπορεί να είναι sold out οι αγώνες εφόσον κρατούνται εισιτήρια για μεταγενέστερη διάθεση, πηγή της FIFA ανέφερε ότι ο Ινφαντίνο εκφράστηκε λανθασμένα και εννοούσε πως η Ομοσπονδία αναμένει να εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια.

Ο Ινφαντίνο εκτίμησε ότι τα έσοδα της FIFA από τη διοργάνωση θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. δολάρια, ενώ υποστήριξε ότι ο οικονομικός αντίκτυπος για τις ΗΠΑ θα αγγίξει τα 30 δισ. δολάρια. Η FIFA θα αποκομίσει κέρδη όχι μόνο από τις αρχικές πωλήσεις, αλλά και από τις μεταπωλήσεις μέσω της δικής της πλατφόρμας.